В ЯНАО открылась американская сетевая пиццерия. Жители обвалили сайт

19 апреля 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Весь месяц при первом заказе посетители смогут получить пиццу в подарок Фото: Размик Закарян © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) открылась точка американской сети пиццерий «Папа Джонс». В первый же день из-за огромного количества заказов местные жители столкнулись с перебоями в работе сайта и приложения, сообщается на официальной странице пиццерии в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья, мы очень благодарны и совсем не ожидали такого повышенного внимания! Приносим свои извинения, нагрузка на ресторан очень высокая. В ближайшее время мы наладим все внутренние организационные процессы, и скорость доставки заметно увеличится, оставайтесь с нами», — говорится в сообщении. Заведение расположено на улице Чубынина, 12б. Весь месяц при первом заказе посетители смогут получать пиццу в подарок. Также салехардцы получат дополнительную скидку, скачав приложение «Папа Джонс». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

В Салехарде (ЯНАО) открылась точка американской сети пиццерий «Папа Джонс». В первый же день из-за огромного количества заказов местные жители столкнулись с перебоями в работе сайта и приложения, сообщается на официальной странице пиццерии в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья, мы очень благодарны и совсем не ожидали такого повышенного внимания! Приносим свои извинения, нагрузка на ресторан очень высокая. В ближайшее время мы наладим все внутренние организационные процессы, и скорость доставки заметно увеличится, оставайтесь с нами», — говорится в сообщении. Заведение расположено на улице Чубынина, 12б. Весь месяц при первом заказе посетители смогут получать пиццу в подарок. Также салехардцы получат дополнительную скидку, скачав приложение «Папа Джонс».