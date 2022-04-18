18 апреля 2022
16 апреля 2022
15 апреля 2022

В ЯНАО открылась американская сетевая пиццерия. Жители обвалили сайт

© Служба новостей «URA.RU»
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Званый ужин в ресторане
Весь месяц при первом заказе посетители смогут получить пиццу в подарок Фото:

В Салехарде (ЯНАО) открылась точка американской сети пиццерий «Папа Джонс». В первый же день из-за огромного количества заказов местные жители столкнулись с перебоями в работе сайта и приложения, сообщается на официальной странице пиццерии в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, мы очень благодарны и совсем не ожидали такого повышенного внимания! Приносим свои извинения, нагрузка на ресторан очень высокая. В ближайшее время мы наладим все внутренние организационные процессы, и скорость доставки заметно увеличится, оставайтесь с нами», — говорится в сообщении.

Заведение расположено на улице Чубынина, 12б. Весь месяц при первом заказе посетители смогут получать пиццу в подарок. Также салехардцы получат дополнительную скидку, скачав приложение «Папа Джонс».

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В Салехарде (ЯНАО) открылась точка американской сети пиццерий «Папа Джонс». В первый же день из-за огромного количества заказов местные жители столкнулись с перебоями в работе сайта и приложения, сообщается на официальной странице пиццерии в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие друзья, мы очень благодарны и совсем не ожидали такого повышенного внимания! Приносим свои извинения, нагрузка на ресторан очень высокая. В ближайшее время мы наладим все внутренние организационные процессы, и скорость доставки заметно увеличится, оставайтесь с нами», — говорится в сообщении. Заведение расположено на улице Чубынина, 12б. Весь месяц при первом заказе посетители смогут получать пиццу в подарок. Также салехардцы получат дополнительную скидку, скачав приложение «Папа Джонс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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