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Моор рассказал, как в Тюменской области отпразднуют День Победы

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Парад 9 мая . Тюмень, парад, 9 мая
Парад Победы 9 мая пройдет в Тюмени впервые с 2019 года Фото:

Парад Победы 9 мая пройдет в Тюмени впервые с 2019 года. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Шествие «Бессмертного полка» состоится во всех городах и селах региона.

«Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы. Во всех городах и селах региона пройдет шествие «Бессмертного полка», — написал губернатор.

В 2020 и 2021 годах парад Победы в Тюмени не проводился. Причиной отмены праздничных мероприятий стала пандемия коронавируса.

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Парад Победы 9 мая пройдет в Тюмени впервые с 2019 года. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Шествие «Бессмертного полка» состоится во всех городах и селах региона. «Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы. Во всех городах и селах региона пройдет шествие «Бессмертного полка», — написал губернатор. В 2020 и 2021 годах парад Победы в Тюмени не проводился. Причиной отмены праздничных мероприятий стала пандемия коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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