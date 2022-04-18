Моор рассказал, как в Тюменской области отпразднуют День Победы

Парад Победы 9 мая пройдет в Тюмени впервые с 2019 года
Парад Победы 9 мая пройдет в Тюмени впервые с 2019 года. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Шествие «Бессмертного полка» состоится во всех городах и селах региона.
«Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы. Во всех городах и селах региона пройдет шествие «Бессмертного полка», — написал губернатор.
В 2020 и 2021 годах парад Победы в Тюмени не проводился. Причиной отмены праздничных мероприятий стала пандемия коронавируса.
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