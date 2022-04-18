18 апреля 2022

Мэр Екатеринбурга распорядился построить новый мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый мост позволит увеличить транспортную связанность территорий Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проектов для постройки автомобильного моста на Сибирском тракте. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории для строительства путепровода на Сибирском тракте. Этим займется муниципальное бюджетное учреждение „Мастерская генерального плана“», — говорится в сообщении ДИПа.

Мост войдет в состав перспективной магистральной улицы Яламова от улицы Ткачей до Сибирского тракта. «Формирование данного транспортного коридора-хорды позволит увеличить транспортную связанность территорий, обеспечить их доступность, а также вывести транзитный трафик из центральной части Екатеринбурга», — сообщает ДИП.

Ранее URA.RU писало, что Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории на улице Реактивной до автодороги Екатеринбург—Кольцово, на которой будет построен новый мост для автомобилей. Мост исключит пересечение автомобильного потока с железнодорожным.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проектов для постройки автомобильного моста на Сибирском тракте. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики. «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории для строительства путепровода на Сибирском тракте. Этим займется муниципальное бюджетное учреждение „Мастерская генерального плана“», — говорится в сообщении ДИПа. Мост войдет в состав перспективной магистральной улицы Яламова от улицы Ткачей до Сибирского тракта. «Формирование данного транспортного коридора-хорды позволит увеличить транспортную связанность территорий, обеспечить их доступность, а также вывести транзитный трафик из центральной части Екатеринбурга», — сообщает ДИП. Ранее URA.RU писало, что Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории на улице Реактивной до автодороги Екатеринбург—Кольцово, на которой будет построен новый мост для автомобилей. Мост исключит пересечение автомобильного потока с железнодорожным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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