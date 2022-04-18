Мэр Екатеринбурга распорядился построить новый мост

19 апреля 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Новый мост позволит увеличить транспортную связанность территорий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проектов для постройки автомобильного моста на Сибирском тракте. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики. «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории для строительства путепровода на Сибирском тракте. Этим займется муниципальное бюджетное учреждение „Мастерская генерального плана“», — говорится в сообщении ДИПа. Мост войдет в состав перспективной магистральной улицы Яламова от улицы Ткачей до Сибирского тракта. «Формирование данного транспортного коридора-хорды позволит увеличить транспортную связанность территорий, обеспечить их доступность, а также вывести транзитный трафик из центральной части Екатеринбурга», — сообщает ДИП. Ранее URA.RU писало, что Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории на улице Реактивной до автодороги Екатеринбург—Кольцово, на которой будет построен новый мост для автомобилей. Мост исключит пересечение автомобильного потока с железнодорожным. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проектов для постройки автомобильного моста на Сибирском тракте. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики. «Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории для строительства путепровода на Сибирском тракте. Этим займется муниципальное бюджетное учреждение „Мастерская генерального плана“», — говорится в сообщении ДИПа. Мост войдет в состав перспективной магистральной улицы Яламова от улицы Ткачей до Сибирского тракта. «Формирование данного транспортного коридора-хорды позволит увеличить транспортную связанность территорий, обеспечить их доступность, а также вывести транзитный трафик из центральной части Екатеринбурга», — сообщает ДИП. Ранее URA.RU писало, что Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории на улице Реактивной до автодороги Екатеринбург—Кольцово, на которой будет построен новый мост для автомобилей. Мост исключит пересечение автомобильного потока с железнодорожным.