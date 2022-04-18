18 апреля 2022

В Челябинске водитель большегруза погиб, ремонтируя машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, большегруз, man, трамвай
Водителя зажало между кабинами двух фур Фото:

В Челябинске на транспортном предприятии погиб водитель большегрузного автомобиля. Мужчина завел машину во время ремонта, и большегруз на него наехал, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В Металлургическом районе есть площадка транспортного предприятия, там стоят большегрузы. Водитель одного из них завел двигатель машины, стоя перед ее капотом, машина начала движение и зажала его между собой и стоявшим впереди грузовиком», — рассказал источник.

Мужчина, которому было 57 лет, скончался на месте происшествия. Проверку по факту его смерти проводит Следственный комитет. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию предоставят позднее.

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В Челябинске на транспортном предприятии погиб водитель большегрузного автомобиля. Мужчина завел машину во время ремонта, и большегруз на него наехал, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В Металлургическом районе есть площадка транспортного предприятия, там стоят большегрузы. Водитель одного из них завел двигатель машины, стоя перед ее капотом, машина начала движение и зажала его между собой и стоявшим впереди грузовиком», — рассказал источник. Мужчина, которому было 57 лет, скончался на месте происшествия. Проверку по факту его смерти проводит Следственный комитет. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию предоставят позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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