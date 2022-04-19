В Госдуме РФ нашли доказательства применения Украиной биооружия

19 апреля 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Украина применяла биологическое оружие, сообщил Сергей Кабышев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Россия установила несколько фактов применения Украиной биологического оружия. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Государственной думы РФ Сергей Кабышев. «Установлено, что на территории одной из школ дети нашли денежные купюры, зараженные вирусом азиатского туберкулеза. Также в ходе спецоперации были обнаружены три беспилотных аппарата с емкостями для распыления биовеществ. США ранее запатентовали беспилотный летательный аппарат, снабженный капсулами с биологическими рецептурами для заражения людей и распространения зараженных насекомых в воздухе», — написал Кабышев. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала специальной операции РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что лаборатории контролируются Пентагоном. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия установила несколько фактов применения Украиной биологического оружия. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Государственной думы РФ Сергей Кабышев. «Установлено, что на территории одной из школ дети нашли денежные купюры, зараженные вирусом азиатского туберкулеза. Также в ходе спецоперации были обнаружены три беспилотных аппарата с емкостями для распыления биовеществ. США ранее запатентовали беспилотный летательный аппарат, снабженный капсулами с биологическими рецептурами для заражения людей и распространения зараженных насекомых в воздухе», — написал Кабышев. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала специальной операции РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что лаборатории контролируются Пентагоном.