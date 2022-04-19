Уральские компании спасут от голода детей Мариуполя

19 апреля 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Компании из УрФО приняли участие в гуманитарном проекте, направленном на помощь детям Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Компании из УрФО присоединились к акции «Марш мира — детям Мариуполя». Об этом URA.RU рассказал директор консорциума «Русэкспорт», руководитель и организатор гуманитарного проекта Дмитрий Исаенко. «Сотни тысяч детей провели много страшных дней, прячась от обстрелов и авиаударов в бомбоубежищах и темных, сырых, неблагоустроенных подвалах. Город оставался без газа, света, воды и связи. Люди пили талую и дождевую воду, а зачастую оставались сутками без воды и еды. Мы уже накормили пять тысяч детей, везем груз еще на 20 тысяч человек. Призываю всех неравнодушных оказать посильную помощь. Только всем обществом мы сможем сделать это большое дело: спасти главных людей на планете — детей. Хочу отметить, что уральцы, как всегда, не остались безучастны и равнодушны и всецело подключились к проекту», — рассказал Дмитрий Исаенко. Проект «Марш мира — детям Мариуполя» организован при участии руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Планируется, что гуманитарный груз должен прибыть в Мариуполь накануне Пасхи, к 23 апреля. По данным URA.RU, в проекте приняли участие компании из УрФО: «Салехардский комбинат» (ЯНАО), ООО «Петелино» (Тюменская область). В частности, «Петелино» подготовило молочные наборы с большими сроками годности — сухое и сгущенное молоко, а «Салехардский комбинат» отправляет гуманитарный груз уже второй раз с начала спецоперации. Гуманитарный груз на территорию Украины также регулярно поставляет мясокомбинат «Велес» (Курганская область). Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины. В различных СМИ и telegram-каналах появляются свидетельства того, что украинские националисты убивают мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Реквизиты для поддержки проекта «Марш мира — детям Мариуполя» СКРИН Youtube-канала Дмитрия Исаенко Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Компании из УрФО присоединились к акции «Марш мира — детям Мариуполя». Об этом URA.RU рассказал директор консорциума «Русэкспорт», руководитель и организатор гуманитарного проекта Дмитрий Исаенко. «Сотни тысяч детей провели много страшных дней, прячась от обстрелов и авиаударов в бомбоубежищах и темных, сырых, неблагоустроенных подвалах. Город оставался без газа, света, воды и связи. Люди пили талую и дождевую воду, а зачастую оставались сутками без воды и еды. Мы уже накормили пять тысяч детей, везем груз еще на 20 тысяч человек. Призываю всех неравнодушных оказать посильную помощь. Только всем обществом мы сможем сделать это большое дело: спасти главных людей на планете — детей. Хочу отметить, что уральцы, как всегда, не остались безучастны и равнодушны и всецело подключились к проекту», — рассказал Дмитрий Исаенко. Проект «Марш мира — детям Мариуполя» организован при участии руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Планируется, что гуманитарный груз должен прибыть в Мариуполь накануне Пасхи, к 23 апреля. По данным URA.RU, в проекте приняли участие компании из УрФО: «Салехардский комбинат» (ЯНАО), ООО «Петелино» (Тюменская область). В частности, «Петелино» подготовило молочные наборы с большими сроками годности — сухое и сгущенное молоко, а «Салехардский комбинат» отправляет гуманитарный груз уже второй раз с начала спецоперации. Гуманитарный груз на территорию Украины также регулярно поставляет мясокомбинат «Велес» (Курганская область). Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины. В различных СМИ и telegram-каналах появляются свидетельства того, что украинские националисты убивают мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.