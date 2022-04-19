В Минобороны РФ раскрыли «чудовищную» провокацию СБУ в Одессе

19 апреля 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Сотрудники СБУ намерены расстрелять мирных жителей, сообщили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) планируют устроить «чудовищную» провокацию в Одессе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «По имеющейся достоверной информации, СБУ готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области. С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что СБУ также планирует привлечь большое количество журналистов из западных СМИ. Их задачей будет распространить кадры провокаций и обвинить в них российских военных. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) планируют устроить «чудовищную» провокацию в Одессе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «По имеющейся достоверной информации, СБУ готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области. С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что СБУ также планирует привлечь большое количество журналистов из западных СМИ. Их задачей будет распространить кадры провокаций и обвинить в них российских военных. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.