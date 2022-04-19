В Минобороны РФ раскрыли «чудовищную» провокацию СБУ в Одессе

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Сотрудники СБУ намерены расстрелять мирных жителей, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) планируют устроить «чудовищную» провокацию в Одессе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«По имеющейся достоверной информации, СБУ готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области. С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что СБУ также планирует привлечь большое количество журналистов из западных СМИ. Их задачей будет распространить кадры провокаций и обвинить в них российских военных.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) планируют устроить «чудовищную» провокацию в Одессе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «По имеющейся достоверной информации, СБУ готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области. С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что СБУ также планирует привлечь большое количество журналистов из западных СМИ. Их задачей будет распространить кадры провокаций и обвинить в них российских военных. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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