В Перми резко выросла стоимость туров в Египет, Турцию и ОАЭ

Цены выросли в полтора раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В марте стоимость путевок в жаркие страны из Перми существенно выросла. Об этом сообщили в пресс-службе Пермьстата.

«Стоимость туров к концу марта в Турцию, Египет и ОАЭ выросла по сравнению с концом февраля в 1,4—1,6 раз. В 1,3 раза подорожали авиаперелеты в салоне экономического класса в целом», — сообщили в пресс-службе.

К примеру, стоимость тура в ОАЭ на одного человека с проживанием в гостинице с четырьмя звездами на 7 ночей с вылетом в конце апреля—начале мая составит в среднем от 80 до 130 тысяч рублей. Такая же путевка в Турцию обойдется в 70-90 тысяч рублей. Египет — дешевле: тур можно приобрести за 50-60 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что РФ снимет ограничения на полеты в 52 страны. Запреты вводились из-за распространения коронавируса. А российские авиакомпании планируют запустить 246 новых маршрутов за границу из регионов со стыковкой в Сочи.