Мишустин объявил о возобновлении полетов в 52 страны

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Парад на Красной площади. Москва, мишустин михаил
Мишустин заявил, что россияне смогут летать в 52 страны Фото:

Россия возобновляет авиасообщение с 52 дружественными странами. Об этом заявил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Сейчас летают в 15 стран. А теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами. В Аргентину, Китай, ЮАР и другие дружественные государства», — сказал Мишустин на встрече с ЕР в Госдуме. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Ранее сообщалось, власти РФ ввели ограничения на перелеты из-за распространения коронавируса. Они коснулись, в том числе, различных туристических направлений.

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Россия возобновляет авиасообщение с 52 дружественными странами. Об этом заявил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. «Сейчас летают в 15 стран. А теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами. В Аргентину, Китай, ЮАР и другие дружественные государства», — сказал Мишустин на встрече с ЕР в Госдуме. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Ранее сообщалось, власти РФ ввели ограничения на перелеты из-за распространения коронавируса. Они коснулись, в том числе, различных туристических направлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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