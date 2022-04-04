Мишустин объявил о возобновлении полетов в 52 страны

Мишустин заявил, что россияне смогут летать в 52 страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия возобновляет авиасообщение с 52 дружественными странами. Об этом заявил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Сейчас летают в 15 стран. А теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами. В Аргентину, Китай, ЮАР и другие дружественные государства», — сказал Мишустин на встрече с ЕР в Госдуме. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Ранее сообщалось, власти РФ ввели ограничения на перелеты из-за распространения коронавируса. Они коснулись, в том числе, различных туристических направлений.