18 апреля 2022
16 апреля 2022

Компания, близкая к спикеру пермского парламента, сократила доход

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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, валерий сухих
Компанию, которой принадлежит сеть аптек, связывают с Валерием Сухих Фото:

АО «Пермфармация», которую связывают со спикером заксобрания Пермского края Валерием Сухих, ухудшило свои финансовые показатели. По итогам 2021 года чистая прибыль компании сократилась на 12%. Информация размещена на сайте Audit-it.ru.

«Выручка за 2021 год — 2,3 млрд рублей; чистая прибыль 108,4 млн рублей», — сказано в отчете. По итогам 2020 года прибыль акционерного общества составила 123,2 млн рублей.

«Пермфармация» развивает в Пермском крае аптечную сеть с одноименным названием. В нее входит более 150 аптек и аптечных пунктов. Непосредственное управление акционерным обществом осуществляет УК «Капитал-Ф». В июле 2020 года УФАС заподозрило «Пермфармация» в нарушении закона о защите конкуренции на фармацевтическом рынке.

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АО «Пермфармация», которую связывают со спикером заксобрания Пермского края Валерием Сухих, ухудшило свои финансовые показатели. По итогам 2021 года чистая прибыль компании сократилась на 12%. Информация размещена на сайте Audit-it.ru. «Выручка за 2021 год — 2,3 млрд рублей; чистая прибыль 108,4 млн рублей», — сказано в отчете. По итогам 2020 года прибыль акционерного общества составила 123,2 млн рублей. «Пермфармация» развивает в Пермском крае аптечную сеть с одноименным названием. В нее входит более 150 аптек и аптечных пунктов. Непосредственное управление акционерным обществом осуществляет УК «Капитал-Ф». В июле 2020 года УФАС заподозрило «Пермфармация» в нарушении закона о защите конкуренции на фармацевтическом рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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