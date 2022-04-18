Компания, близкая к спикеру пермского парламента, сократила доход

Компанию, которой принадлежит сеть аптек, связывают с Валерием Сухих Фото: Сергей Русанов © URA.RU

АО «Пермфармация», которую связывают со спикером заксобрания Пермского края Валерием Сухих, ухудшило свои финансовые показатели. По итогам 2021 года чистая прибыль компании сократилась на 12%. Информация размещена на сайте Audit-it.ru.

«Выручка за 2021 год — 2,3 млрд рублей; чистая прибыль 108,4 млн рублей», — сказано в отчете. По итогам 2020 года прибыль акционерного общества составила 123,2 млн рублей.

«Пермфармация» развивает в Пермском крае аптечную сеть с одноименным названием. В нее входит более 150 аптек и аптечных пунктов. Непосредственное управление акционерным обществом осуществляет УК «Капитал-Ф». В июле 2020 года УФАС заподозрило «Пермфармация» в нарушении закона о защите конкуренции на фармацевтическом рынке.