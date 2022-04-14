Пенсионера из ЯНАО задержали с крупной партией наркотиков

15 апреля 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Мужчину пришлось задерживать с помощью спецназа (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудниками отдела по противодействию обороту наркотиков УМВД Ноябрьска (ЯНАО) при участии спецназа «Гром» задержан 64-летний мужчина. В ходе личного досмотра и осмотра квартиры у пенсионера обнаружили 1 килограмм наркотического вещества. «У гражданина обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, которое он приобрел без цели дальнейшего сбыта, для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ», — сообщается на сайте МВД РФ. Ранее URA.RU сообщало о несовершеннолетних распространителях наркотических веществ из города Муравленко. У предприимчивых подростков правоохранители нашли 10 свертков для закладок в тайники. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Сотрудниками отдела по противодействию обороту наркотиков УМВД Ноябрьска (ЯНАО) при участии спецназа «Гром» задержан 64-летний мужчина. В ходе личного досмотра и осмотра квартиры у пенсионера обнаружили 1 килограмм наркотического вещества. «У гражданина обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, которое он приобрел без цели дальнейшего сбыта, для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ», — сообщается на сайте МВД РФ. Ранее URA.RU сообщало о несовершеннолетних распространителях наркотических веществ из города Муравленко. У предприимчивых подростков правоохранители нашли 10 свертков для закладок в тайники.