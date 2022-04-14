14 апреля 2022

Пенсионера из ЯНАО задержали с крупной партией наркотиков

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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, задержание активистов, протест, спецназ, задержание, омон
Мужчину пришлось задерживать с помощью спецназа (фото из архива) Фото:

Сотрудниками отдела по противодействию обороту наркотиков УМВД Ноябрьска (ЯНАО) при участии спецназа «Гром» задержан 64-летний мужчина. В ходе личного досмотра и осмотра квартиры у пенсионера обнаружили 1 килограмм наркотического вещества.

«У гражданина обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, которое он приобрел без цели дальнейшего сбыта, для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ», — сообщается на сайте МВД РФ.

Ранее URA.RU сообщало о несовершеннолетних распространителях наркотических веществ из города Муравленко. У предприимчивых подростков правоохранители нашли 10 свертков для закладок в тайники.

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Сотрудниками отдела по противодействию обороту наркотиков УМВД Ноябрьска (ЯНАО) при участии спецназа «Гром» задержан 64-летний мужчина. В ходе личного досмотра и осмотра квартиры у пенсионера обнаружили 1 килограмм наркотического вещества. «У гражданина обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, которое он приобрел без цели дальнейшего сбыта, для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ», — сообщается на сайте МВД РФ. Ранее URA.RU сообщало о несовершеннолетних распространителях наркотических веществ из города Муравленко. У предприимчивых подростков правоохранители нашли 10 свертков для закладок в тайники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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