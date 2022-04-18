Завод пермского миллиардера задолжал сотни миллионов рублей

Пермский мясоперерабатывающий завод «Телец» накопил долгов на сумму более 790 миллионов рублей. Об этом сообщается в картотеке сайта Арбитражного суда Пермского края. Заявление о самобанкротстве предприятия, которое поступило в суд 8 апреля, рассмотрено и возвращено должнику в связи с процессуальными нарушениями.
«На Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц отсутствует публикация о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом. Таким образом, заявителем не исполнена обязанность, предусмотренная частью 2.1 статьи 7 Закона о банкротстве. Заявление не может быть принято к производству», сообщается в определении суда.
В документе также уточняется, что возврат иска не препятствует ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» повторно обратиться в суд с тем же заявлением по истечении срока в 15 дней. Также заявителю возвращена госпошлина, уплаченная при подаче иска.
По информации «СПАРК-Интерфакс», учредителем предприятия значится пермский бизнесмен Александр Репин. Согласно данным, размещенным на портале, миллиардеру принадлежит 51% акций комбината. Завод «Телец» находится в Кунгуре (Пермский край) и занимается производством колбасных изделий из мяса свинины, говядины и птицы. На предприятии работают 202 сотрудника.
Пермский мясоперерабатывающий завод «Телец» накопил долгов на сумму более 790 миллионов рублей. Об этом сообщается в картотеке сайта Арбитражного суда Пермского края. Заявление о самобанкротстве предприятия, которое поступило в суд 8 апреля, рассмотрено и возвращено должнику в связи с процессуальными нарушениями. «На Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц отсутствует публикация о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом. Таким образом, заявителем не исполнена обязанность, предусмотренная частью 2.1 статьи 7 Закона о банкротстве. Заявление не может быть принято к производству», сообщается в определении суда. В документе также уточняется, что возврат иска не препятствует ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» повторно обратиться в суд с тем же заявлением по истечении срока в 15 дней. Также заявителю возвращена госпошлина, уплаченная при подаче иска. По информации «СПАРК-Интерфакс», учредителем предприятия значится пермский бизнесмен Александр Репин. Согласно данным, размещенным на портале, миллиардеру принадлежит 51% акций комбината. Завод «Телец» находится в Кунгуре (Пермский край) и занимается производством колбасных изделий из мяса свинины, говядины и птицы. На предприятии работают 202 сотрудника.