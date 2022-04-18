Завод пермского миллиардера задолжал сотни миллионов рублей

Долг предприятия — более 790 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский мясоперерабатывающий завод «Телец» накопил долгов на сумму более 790 миллионов рублей. Об этом сообщается в картотеке сайта Арбитражного суда Пермского края. Заявление о самобанкротстве предприятия, которое поступило в суд 8 апреля, рассмотрено и возвращено должнику в связи с процессуальными нарушениями.

«На Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц отсутствует публикация о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом. Таким образом, заявителем не исполнена обязанность, предусмотренная частью 2.1 статьи 7 Закона о банкротстве. Заявление не может быть принято к производству», сообщается в определении суда.

В документе также уточняется, что возврат иска не препятствует ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» повторно обратиться в суд с тем же заявлением по истечении срока в 15 дней. Также заявителю возвращена госпошлина, уплаченная при подаче иска.

По информации «СПАРК-Интерфакс», учредителем предприятия значится пермский бизнесмен Александр Репин. Согласно данным, размещенным на портале, миллиардеру принадлежит 51% акций комбината. Завод «Телец» находится в Кунгуре (Пермский край) и занимается производством колбасных изделий из мяса свинины, говядины и птицы. На предприятии работают 202 сотрудника.