18 апреля 2022
16 апреля 2022
15 апреля 2022

В консервах из «Магнита» в ЯНАО нашли червей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет «Магнит». Челябинск, торговля, продукты, консервы, икра, супермаркет магнит, еда, продуктовый магазин, полки магазина
Представитель сети магазинов «Магнит» отреагировал на жалобу и пообещал разобраться Фото:

Жители Надыма пожаловалась на супермаркет «Магнит», в котором продаются рыбные консервы с червями. Об этом сообщила покупательница в соцсети «ВКонтаке», которая столкнулась с проблемой лично.

«Вот такую „вкусняшку“ нашла в „Магните“ возле 1 школы. Как думаете, что со мной будет?», — написала Арина Бондаренко в группе «Злой и добрый Надымчанин». При этом, в комментариях пользователи отметили, что черви в этой рыбе обычное явление и посоветовали съесть продукт. «В сайре эти красные черви часто встречаются. Ничего страшного, они обработку прошли, есть можно», — уточнил Дмитрий Половодов.

На пост ответил представитель сети супермаркетов, попросив указать точный адрес магазина, для выяснения обстоятельств. «Очень жаль, что вы столкнулись с подобной ситуацией. Такого в наших магазинах быть не должно», — написал сотрудник «Магнита» Сергей Михнов.

Ранее сообщалось, что в «Магните» в Надыме вместо того, чтобы списывать пропавшие продукты, сотрудники обрабатывает их уксусом и выдают за свежий товар. Тогда представитель сети объяснил, что мясо обрабатывается специальной фреш-добавкой, которая имеет специфический запах. Делают это для того, чтобы в нем не размножались бактерии.

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Жители Надыма пожаловалась на супермаркет «Магнит», в котором продаются рыбные консервы с червями. Об этом сообщила покупательница в соцсети «ВКонтаке», которая столкнулась с проблемой лично. «Вот такую „вкусняшку“ нашла в „Магните“ возле 1 школы. Как думаете, что со мной будет?», — написала Арина Бондаренко в группе «Злой и добрый Надымчанин». При этом, в комментариях пользователи отметили, что черви в этой рыбе обычное явление и посоветовали съесть продукт. «В сайре эти красные черви часто встречаются. Ничего страшного, они обработку прошли, есть можно», — уточнил Дмитрий Половодов. На пост ответил представитель сети супермаркетов, попросив указать точный адрес магазина, для выяснения обстоятельств. «Очень жаль, что вы столкнулись с подобной ситуацией. Такого в наших магазинах быть не должно», — написал сотрудник «Магнита» Сергей Михнов. Ранее сообщалось, что в «Магните» в Надыме вместо того, чтобы списывать пропавшие продукты, сотрудники обрабатывает их уксусом и выдают за свежий товар. Тогда представитель сети объяснил, что мясо обрабатывается специальной фреш-добавкой, которая имеет специфический запах. Делают это для того, чтобы в нем не размножались бактерии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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