Представитель сети магазинов «Магнит» отреагировал на жалобу и пообещал разобраться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Надыма пожаловалась на супермаркет «Магнит», в котором продаются рыбные консервы с червями. Об этом сообщила покупательница в соцсети «ВКонтаке», которая столкнулась с проблемой лично.

«Вот такую „вкусняшку“ нашла в „Магните“ возле 1 школы. Как думаете, что со мной будет?», — написала Арина Бондаренко в группе «Злой и добрый Надымчанин». При этом, в комментариях пользователи отметили, что черви в этой рыбе обычное явление и посоветовали съесть продукт. «В сайре эти красные черви часто встречаются. Ничего страшного, они обработку прошли, есть можно», — уточнил Дмитрий Половодов.

На пост ответил представитель сети супермаркетов, попросив указать точный адрес магазина, для выяснения обстоятельств. «Очень жаль, что вы столкнулись с подобной ситуацией. Такого в наших магазинах быть не должно», — написал сотрудник «Магнита» Сергей Михнов.

Ранее сообщалось, что в «Магните» в Надыме вместо того, чтобы списывать пропавшие продукты, сотрудники обрабатывает их уксусом и выдают за свежий товар. Тогда представитель сети объяснил, что мясо обрабатывается специальной фреш-добавкой, которая имеет специфический запах. Делают это для того, чтобы в нем не размножались бактерии.