В Екатеринбурге вместо генконсульства Германии появится парк

Речь идет про аллею возле Дворца спорта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Депутаты свердловского заксобрания проголосовали за то, чтобы передать из областной собственности в пользование Екатеринбургу участок под парк возле Дворца спорта на Шейнкмана. Ранее здесь планировали строить генконсульство Германии, следует из материалов заседания.

«Руководство РМК обратилось к губернатору Свердловской области с предложением строительства городского парка в границах участка 8 Марта — Большакова — Шейнкмана — парка Зеленая Роща. Площадь участка предполагается строительство парка Фонда святой Екатерины», — рассказал во время заседания заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов.

Изначально на участке должны были построить генконсульство Германии. Однако «в связи с обстоятельствами, которые происходят в мире», участок передали под парк.