В Екатеринбурге вместо генконсульства Германии появится парк

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Пресс-тур в парк Зеленая Роща, посвященный вопросам благоустройства территории. Екатеринбург, скамейка, парк, мамы с колясками
Речь идет про аллею возле Дворца спорта Фото:

Депутаты свердловского заксобрания проголосовали за то, чтобы передать из областной собственности в пользование Екатеринбургу участок под парк возле Дворца спорта на Шейнкмана. Ранее здесь планировали строить генконсульство Германии, следует из материалов заседания.

«Руководство РМК обратилось к губернатору Свердловской области с предложением строительства городского парка в границах участка 8 Марта — Большакова — Шейнкмана — парка Зеленая Роща. Площадь участка предполагается строительство парка Фонда святой Екатерины», — рассказал во время заседания заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов.

Изначально на участке должны были построить генконсульство Германии. Однако «в связи с обстоятельствами, которые происходят в мире», участок передали под парк.

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Депутаты свердловского заксобрания проголосовали за то, чтобы передать из областной собственности в пользование Екатеринбургу участок под парк возле Дворца спорта на Шейнкмана. Ранее здесь планировали строить генконсульство Германии, следует из материалов заседания. «Руководство РМК обратилось к губернатору Свердловской области с предложением строительства городского парка в границах участка 8 Марта — Большакова — Шейнкмана — парка Зеленая Роща. Площадь участка предполагается строительство парка Фонда святой Екатерины», — рассказал во время заседания заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов. Изначально на участке должны были построить генконсульство Германии. Однако «в связи с обстоятельствами, которые происходят в мире», участок передали под парк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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