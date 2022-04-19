Свердловский губернатор стал беднее жены в два раза

Евгений Куйвашев задекларировал 6,1 млн рублей дохода Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заработал 6,1 млн рублей за 2021 год. Об этом свидетельствует декларация о его доходах, опубликованная на официальном портале главы региона. Годом ранее заработок губернатора был на 200 тысяч рублей выше.

В свежем отчете указано, что точная сумма доходов Куйвашева за минувший год составляет 6 133 389 рублей. В собственности главы региона находится квартира площадью 144 квадратных метра, а также доля в квартире на 131 «квадрат». Земельными участками и автомобилями губернатор, согласно декларации, не владеет. В пользовании у него находятся две квартиры — на 131 и 118 квадратных метров.

Супруга Куйвашева, напротив, за год значительно увеличила доход. Если по итогам 2020-го она отчитывалась о 5,3 млн рублей дохода, то в этот раз она указала 11,2 млн рублей. Также жене губернатора принадлежит квартира, доля в другой квартире, два нежилых помещения и легковой автомобиль Toyota RAV 4.

За предыдущий год Куйвашев заработал 6,3 млн рублей. Тогда главе региона удалось увеличить свой доход. В 2019-м он декларировал на полмиллиона больше.