В свердловском правительстве сменился самый богатый министр

Самый состоятельный свердловский министр заработал почти 16 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым членом правительства Свердловской области по итогам 2021 года оказался министр спорта Леонид Рапопорт, заработавший почти 16 млн рублей. Об этом свидетельствуют декларации чиновников, опубликованные на сайте кабмина. На посту самого состоятельного министра Рапопорт потеснил коллегу из минэкономики Дениса Мамонтова.

Согласно отчету, Рапопорт заработал 15,9 млн рублей — годом ранее он декларировал 4 млн рублей. Изменился и состав его имущества: сейчас министр владеет квартирой на 93 квадратных метра и долей в гараже площадью почти 3000 «квадратов». А год назад он имел доли в большом земельном участке, жилом доме и квартире на 113 квадратов. В декларации указано, что Рапопорт получил доход от продажи квартир и на эти деньги приобрел новую недвижимость. Ездит министр, как и прежде, на Toyota Land Cruiser 150 Prado.

Прошлогодний лидер списка самых богатых министров — глава минэка Денис Мамонтов — за год резко потерял в доходах. В 2020-м он заработал 15,2 млн рублей, а теперь указал 3,7 млн. Жилье и автомобиль (Land Cruiser, как у Рапопорта) за год он не поменял. Немного больше Мамонтова заработали министр финансов Александр Старков (3,8 млн), глава МОБа Александр Кудрявцев (3,8 млн), министр строительства Михаил Волков (4 млн) и министр промышленности Сергей Пересторонин (4,1 млн).

Высокий доход получили супруги трех министров. Жена главы минсоцполитики Андрея Злоказова (2,9 млн) указала 19,4 млн рублей доходов. Супруга министра транспорта Василия Старкова (6,2 млн) получила 11,9 млн рублей. А муж главы минкультуры Светланы Учайкиной (3,2 млн) задекларировал 12,6 млн рублей и оказался собственником почти 40 гаражей.

Самые скромные доходы оказались у главы минздрава Андрея Карлова (3,5 млн), министра энергетики Николая Смирнова (3,2 млн), министра АПК Артема Бахтерева (3,1 млн), а также глава МИВэСа Вячеслав Ярин (2,8 млн) и Михаил Пономарьков (2,6 млн). Последние двое получили назначения совсем недавно — в январе 2022-го и сентябре 2021-го соответственно.

Ранее о доходах за минувший год отчитался губернатор Евгений Куйвашев. Он заработал 6,1 млн рублей, что на 200 тысяч меньше, чем годом ранее. Зато супруга главы региона за год значительно увеличила свой доход, заработав 11,2 млн рублей.

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