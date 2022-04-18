18 апреля 2022
16 апреля 2022
15 апреля 2022

Сказки коренных жителей ЯНАО издадут в виде комиксов

© Служба новостей «URA.RU»
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Нумто, Белоярский район, ненцы, коренные народы, кмнс
В графический роман войдут пять ненецких сказок Фото:

На Ямале готовится к изданию графический роман на основе ненецкого фольклора. Это будет сборник из пяти сказок, объединенных общей тематикой «Дороги и пути Ямала», сообщает пресс-служба губернатора.

«Это будут пять ранее неопубликованных сказок на ненецком языке тундрового диалекта ямальского говора. Моя задача при подготовке текстов сохранить специфику традиции исполнительского мастерства», — сообщает научный сотрудник Центра изучения Арктики Стэлла Раздымаха.

Сбор и сохранение фольклора на языках коренных народов Севера является приоритетным направлением работы ямальских этнографов. В научном центре изучения Арктики образован электронный фонд для сбора этнографических материалов.

Ранее URA.RU сообщало о создании вселенной супергероев Севера в комиксах. Свои комиксы авторский коллектив разрабатывает на основе легенд Ямала.

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На Ямале готовится к изданию графический роман на основе ненецкого фольклора. Это будет сборник из пяти сказок, объединенных общей тематикой «Дороги и пути Ямала», сообщает пресс-служба губернатора. «Это будут пять ранее неопубликованных сказок на ненецком языке тундрового диалекта ямальского говора. Моя задача при подготовке текстов сохранить специфику традиции исполнительского мастерства», — сообщает научный сотрудник Центра изучения Арктики Стэлла Раздымаха. Сбор и сохранение фольклора на языках коренных народов Севера является приоритетным направлением работы ямальских этнографов. В научном центре изучения Арктики образован электронный фонд для сбора этнографических материалов. Ранее URA.RU сообщало о создании вселенной супергероев Севера в комиксах. Свои комиксы авторский коллектив разрабатывает на основе легенд Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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