18 мая 2021
17 мая 2021

Компания из ЯНАО создает вселенную супергероев Севера в комиксах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, ямал ири
Персонажи комикса — божества народов Севера (архивное фото) Фото:

Основатель проекта «Yamal Hero» Александр Хуторенко вместе со своей командой из Ноябрьска (ЯНАО) создают вселенную супергероев Крайнего Севера в комиксах. Свои комиксы разработчики делают на основе легенд Ямала. Об этом URA.RU рассказал Хуторенко.

«Мне пришла идея создать комикс на основе мифов и легенд Ямала, и мы начали работу над проектом», — рассказал агентству художник. Хуторенко отметил, что на начальном этапе было сложно собрать команду, так как средства на создание комикса были ограничены. «Приходилось искать талантливых людей, готовых работать на энтузиазме», — добавил основатель проекта.

За основу сюжета комиксов разработчики взяли мифы о божествах. Сценаристы сами придумали некоторых персонажей. Например, в комиксах фигурирует мальчик по имени Ямал, в котором течет кровь богов.

Команда Хуторенко трудятся над созданием первой части комикса. Также у команды в планах выпустить мультфильм по мотивам комикса. «Многосерийный [мультфильм] было бы отлично. Главная мечта — создать игру, в которую будут играть на киберспортивном уровне», — рассказал Хуторенко. Комикс выпускается в интернете в свободном доступе.

Ранее URA.RU сообщало, что голливудских режиссеров приглашали снимать фильм про героев-мутантов из комиксов Marvel в ЯНАО. Поводом стал кадр из трейлера к фильму, где показали ямальскую «черную дыру».

Фото:

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