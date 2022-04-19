В Госдуме предложили поменять триколор РФ на советский флаг

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Здания. Москва, россия, рф, флаг россии
КПРФ предложила поменять российский триколор на флаг СССР Фото:

Группа депутатов партии КПРФ внесла в Госдуму законопроект об изменении государственного флага России. Соответствующий документ опубликован в электронной базе думы.

«Данные изменения позволят устранить исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, будут способствовать патриотическому воспитанию граждан. Красный флаг является историческим, а бело-сине-красный триколор — подарком от голландцев и символом русских коллаборационистов», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова на заседании фракции КПРФ ранее заявлял, что в России необходимо заменить нынешний триколор на флаг СССР. В обосновании особо подчеркивается, что трехцветный флаг был дискредитирован, так как в годы Великой Отечественной войны являлся символом власовских предателей.

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Группа депутатов партии КПРФ внесла в Госдуму законопроект об изменении государственного флага России. Соответствующий документ опубликован в электронной базе думы. «Данные изменения позволят устранить исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, будут способствовать патриотическому воспитанию граждан. Красный флаг является историческим, а бело-сине-красный триколор — подарком от голландцев и символом русских коллаборационистов», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Депутат Госдумы Анжелика Глазкова на заседании фракции КПРФ ранее заявлял, что в России необходимо заменить нынешний триколор на флаг СССР. В обосновании особо подчеркивается, что трехцветный флаг был дискредитирован, так как в годы Великой Отечественной войны являлся символом власовских предателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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