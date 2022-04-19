Политолог осудил действия властей США. «Перекладывают всю ответственность на „плохого Путина“»

20 апреля 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

Хорватский политолог Зоран Метер описал Джо Байдена и Камалу Харрис фразой «тупой и еще тупее» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация США излишне перекладывает всю ответственность происходящего в Киеве на президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал хорватский политолог Зоран Метер. «Американские санкции против Москвы бьют и по отечественной экономике, ранее уже пострадавшей от пандемии, высокой инфляции, роста цен на энергоносители и так далее. Сейчас <…> администрация США весьма успешно перекладывает всю ответственность на „плохого Путина“», — сказал Метер в статье для Geopolitika.news передает РИА «Новости». Он добавил, что действия президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис можно описать названием фильма «Тупой и еще тупее». Автор статьи, в свою очередь считает, что Вашингтон использует санкционное давление на РФ в свою пользу, но не всегда оказывается безошибочным. В статье также отмечено, что сейчас в США многие критикуют политику Джо Байдена. Жители страны считают, что Байден заинтересован больше украинской повесткой, чем в помощи своим гражданам. Ранее США и страны ЕС ввели против России масштабные экономические санкции, коснулись как экономического, так и банковского сектора. В будущем пакете санкций Европарламента уже обсуждает механизм отказа от российских нефти и газа. Такое решение было принято из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом, как отметили российские власти, все санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Администрация США излишне перекладывает всю ответственность происходящего в Киеве на президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал хорватский политолог Зоран Метер. «Американские санкции против Москвы бьют и по отечественной экономике, ранее уже пострадавшей от пандемии, высокой инфляции, роста цен на энергоносители и так далее. Сейчас <…> администрация США весьма успешно перекладывает всю ответственность на „плохого Путина“», — сказал Метер в статье для Geopolitika.news передает РИА «Новости». Он добавил, что действия президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис можно описать названием фильма «Тупой и еще тупее». Автор статьи, в свою очередь считает, что Вашингтон использует санкционное давление на РФ в свою пользу, но не всегда оказывается безошибочным. В статье также отмечено, что сейчас в США многие критикуют политику Джо Байдена. Жители страны считают, что Байден заинтересован больше украинской повесткой, чем в помощи своим гражданам. Ранее США и страны ЕС ввели против России масштабные экономические санкции, коснулись как экономического, так и банковского сектора. В будущем пакете санкций Европарламента уже обсуждает механизм отказа от российских нефти и газа. Такое решение было принято из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом, как отметили российские власти, все санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.