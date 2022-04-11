Евросоюз начал работу над шестым пакетом санкций против РФ

В новом пакете санкций ЕС будут нефтяные опции, заявил Габриэлюс Ландсбергис Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз начал работу над новым пакетом санкций в отношении России. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса», — передает РИА «Новости» слова Ландсбергиса.

Санкции в отношении России стали вводиться после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. На данный момент Евросоюз ввел пять пакетов санкций. Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить Россию». Президент подчеркнул, что граждане не останутся без поддержки государства.