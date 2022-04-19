Медведев пригрозил иностранным наемникам на Украине. «Профессиональные убийцы со сломанной психикой»

20 апреля 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что иностранные наемники «ответят сполна» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иностранные наемники, которые находятся на Украине «ответят сполна». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых», — написал Медведев в Telegram. «В основном это профессиональные убийцы со сломанной психикой, для которых данный конфликт — далеко не первая горячая точка. Есть и выродки из легионов со всякими нацистскими «примочками». Они у нас на особом счету», — написал свое мнение политик. Он считает, что многие из них любители крови и острых ощущений». Медведев подчеркнул, что иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся российским войскам, будут в первую очередь подлежать денацификации. Он подчеркнул, что эти наемники не являются добровольцами, так как они не являются «законными комбатантами», поэтому на них не распространяются Женевские конвенции. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял, что иностранных наемников, которые убивают славян, ждет долгий срок в тюрьме. Спецоперация России на Украине проходит с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию страны. Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, однако пока не достигли конкретных договоренностей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Иностранные наемники, которые находятся на Украине «ответят сполна». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых», — написал Медведев в Telegram. «В основном это профессиональные убийцы со сломанной психикой, для которых данный конфликт — далеко не первая горячая точка. Есть и выродки из легионов со всякими нацистскими «примочками». Они у нас на особом счету», — написал свое мнение политик. Он считает, что многие из них любители крови и острых ощущений». Медведев подчеркнул, что иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся российским войскам, будут в первую очередь подлежать денацификации. Он подчеркнул, что эти наемники не являются добровольцами, так как они не являются «законными комбатантами», поэтому на них не распространяются Женевские конвенции. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял, что иностранных наемников, которые убивают славян, ждет долгий срок в тюрьме. Спецоперация России на Украине проходит с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию страны. Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, однако пока не достигли конкретных договоренностей.