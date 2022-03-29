В Стамбуле начались переговоры России и Украины

Делегации РФ и Украины приступили к переговорам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Турции стартовали переговоры России и Украины. Встреча делегаций проходит в Стамбуле.

«Переговоры России и Украины в Стамбуле начались», — передает Reuters. Известно, что в Стамбуле также находится российский бизнесмен Роман Абрамович.

Источники СМИ ранее сообщали, что РФ рассчитывает достичь на переговорах промежуточных результатов. Также не исключено, что президент Турции Реджеп Эрдоган поднимет там вопрос обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Обе страны уже провели ряд переговоров, однако видимых результатов у них нет. Однако глава МИД России Сергей Лавров уверен, что у сторон есть шансы договориться.