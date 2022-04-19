19 апреля 2022

В России повысят предельный возраст для некоторых чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура, полковник, погоны прокурора
Для руководящих чиновников предельный возраст продлят до 70 лет Фото:

Предельный возраст для руководящих чиновников на гражданской государственной службе в РФ продлят до 70 лет. Такой законопроект Госдума может принять в мае.

«Госдума в мае может принять правительственный законопроект «О внесении изменения в статью 25-1 закона «О государственной гражданской службе». Документом предлагается увеличить до 70 лет предельный возраст чиновников, занимающих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти», — пишут «Известия» со ссылкой на аппарат профильного комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Отмечается, что необходимость таких норм правительство объясняет сохранением на госслужбе высококвалифицированных специалистов. В настоящее время, на гражданскую службу вправе поступать граждане РФ достигшие возраста 18 лет, а предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок, который позволит ему продлевать срок службы маршалов и генералов после достижения ими возраста в 70 лет. До этого, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», для маршалов и генералов был установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет.

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Предельный возраст для руководящих чиновников на гражданской государственной службе в РФ продлят до 70 лет. Такой законопроект Госдума может принять в мае. «Госдума в мае может принять правительственный законопроект «О внесении изменения в статью 25-1 закона «О государственной гражданской службе». Документом предлагается увеличить до 70 лет предельный возраст чиновников, занимающих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти», — пишут «Известия» со ссылкой на аппарат профильного комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Отмечается, что необходимость таких норм правительство объясняет сохранением на госслужбе высококвалифицированных специалистов. В настоящее время, на гражданскую службу вправе поступать граждане РФ достигшие возраста 18 лет, а предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок, который позволит ему продлевать срок службы маршалов и генералов после достижения ими возраста в 70 лет. До этого, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», для маршалов и генералов был установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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