В России повысят предельный возраст для некоторых чиновников

20 апреля 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

Для руководящих чиновников предельный возраст продлят до 70 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предельный возраст для руководящих чиновников на гражданской государственной службе в РФ продлят до 70 лет. Такой законопроект Госдума может принять в мае. «Госдума в мае может принять правительственный законопроект «О внесении изменения в статью 25-1 закона «О государственной гражданской службе». Документом предлагается увеличить до 70 лет предельный возраст чиновников, занимающих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти», — пишут «Известия» со ссылкой на аппарат профильного комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Отмечается, что необходимость таких норм правительство объясняет сохранением на госслужбе высококвалифицированных специалистов. В настоящее время, на гражданскую службу вправе поступать граждане РФ достигшие возраста 18 лет, а предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок, который позволит ему продлевать срок службы маршалов и генералов после достижения ими возраста в 70 лет. До этого, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», для маршалов и генералов был установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Предельный возраст для руководящих чиновников на гражданской государственной службе в РФ продлят до 70 лет. Такой законопроект Госдума может принять в мае. «Госдума в мае может принять правительственный законопроект «О внесении изменения в статью 25-1 закона «О государственной гражданской службе». Документом предлагается увеличить до 70 лет предельный возраст чиновников, занимающих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти», — пишут «Известия» со ссылкой на аппарат профильного комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Отмечается, что необходимость таких норм правительство объясняет сохранением на госслужбе высококвалифицированных специалистов. В настоящее время, на гражданскую службу вправе поступать граждане РФ достигшие возраста 18 лет, а предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок, который позволит ему продлевать срок службы маршалов и генералов после достижения ими возраста в 70 лет. До этого, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», для маршалов и генералов был установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет.