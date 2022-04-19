Toshiba приостанавливает прием новых заказов в РФ

Японская корпорация Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию. Такое решение принято из-за спецоперации, которую РФ проводит на Украине.
«Мы глубоко обеспокоены ситуацией на Украине. В свете событий, мы пожертвовали в общем около 100 миллионов иен (774 тысячи долларов) на гуманитарную помощь. В дополнение, мы в настоящее время приостанавливаем прием новых заказов и инвестиции в Россию», — появилась информация в пресс-релизе корпорации.
Там отметили, что Toshiba «надеется на скорейшее завершение конфликта» на Украине. Также сообщается, что в корпорации будут «внимательно следить за ситуацией и предпринимать должные шаги».
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Японская корпорация Toshiba приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию. Такое решение принято из-за спецоперации, которую РФ проводит на Украине. «Мы глубоко обеспокоены ситуацией на Украине. В свете событий, мы пожертвовали в общем около 100 миллионов иен (774 тысячи долларов) на гуманитарную помощь. В дополнение, мы в настоящее время приостанавливаем прием новых заказов и инвестиции в Россию», — появилась информация в пресс-релизе корпорации. Там отметили, что Toshiba «надеется на скорейшее завершение конфликта» на Украине. Также сообщается, что в корпорации будут «внимательно следить за ситуацией и предпринимать должные шаги». Некоторые иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций. Такой ответ последовал со стороны США и стран ЕС на проведение вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине. Отечественные производители, в настоящее время активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности.