Мэр Нижнего Тагила заработал меньше своей жены. Скрин

20 апреля 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Куйвашев и Пинаев оба заработали меньше своих супруг Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заработал меньше своей супруги на 73 тысячи рублей. Об этом говорится в декларации мэра, размещенной на официальном сайте нижнетагильской администрации. «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы города Нижний Тагил, за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. Пинаев В.Ю. — 2 132 836,21. Супруга — 2 206 200,00», — говорится в декларации. В собственности мэра находятся два земельных участка и жилой дом на 496,3 кв. м. Также Пинаев владеет японским внедорожником Toyota Land Cruiser 200, а также прицепом. В декларации его супруги указано, что у нее в собственности находятся три земельных участка и два нежилых помещения общей площадью 1081,3 кв. м. Ранее URA.RU писало, что губернатор Евгений Куйвашев за год заработал 6,13 млн рублей, что на 200 тысяч меньше, чем годом ранее. Супруга главы региона за год значительно увеличила свой доход, заработав 11,2 млн рублей. Фото: скрин декларации Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заработал меньше своей супруги на 73 тысячи рублей. Об этом говорится в декларации мэра, размещенной на официальном сайте нижнетагильской администрации. «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы города Нижний Тагил, за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. Пинаев В.Ю. — 2 132 836,21. Супруга — 2 206 200,00», — говорится в декларации. В собственности мэра находятся два земельных участка и жилой дом на 496,3 кв. м. Также Пинаев владеет японским внедорожником Toyota Land Cruiser 200, а также прицепом. В декларации его супруги указано, что у нее в собственности находятся три земельных участка и два нежилых помещения общей площадью 1081,3 кв. м. Ранее URA.RU писало, что губернатор Евгений Куйвашев за год заработал 6,13 млн рублей, что на 200 тысяч меньше, чем годом ранее. Супруга главы региона за год значительно увеличила свой доход, заработав 11,2 млн рублей.