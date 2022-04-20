Reuters: производитель шин Continental возобновил работу в Калуге

Компания-производитель шин из Германии Continental решила возобновить работу своего завода в Калуге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
«Компания продолжит выпускать шины на временной основе. Наши сотрудники и менеджеры столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы не будем удовлетворять местный спрос», — приводит издание заявление Continental.
Компания Continental приостановила работу в России в начале марта из-за спецоперации РФ на Украине. Кроме завода в Калуге производитель имеет офисы в Москве и Казани, в общей сложности на предприятиях Continental работают почти 1,3 тысячи сотрудников. Ранее об уходе из России также заявляли производители шин Michelin и Yokohama.
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Компания-производитель шин из Германии Continental решила возобновить работу своего завода в Калуге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. «Компания продолжит выпускать шины на временной основе. Наши сотрудники и менеджеры столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы не будем удовлетворять местный спрос», — приводит издание заявление Continental. Компания Continental приостановила работу в России в начале марта из-за спецоперации РФ на Украине. Кроме завода в Калуге производитель имеет офисы в Москве и Казани, в общей сложности на предприятиях Continental работают почти 1,3 тысячи сотрудников. Ранее об уходе из России также заявляли производители шин Michelin и Yokohama.