В ЯНАО капитально отремонтируют деревянные многоквартирники

Расселение деревянных домов является приоритетной задачей ямальских властей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В 2022 году в ЯНАО будет отремонтировано 75 деревянных многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

«Строительно-монтажные работы проведут в 75 деревянных многоквартирных домах, еще по 67 домам запланированы проектно-изыскательские работы», — сообщает пресс-служба губернатора. Дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, в программу не включаются.

В сообщении указано, что 90% работ по адресной программе финансируется из бюджета округа, 5% из местного бюджета, а 5% заплатят собственники квартир. По словам директора департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергея Карасева цель адресной программы — создание комфортных условий проживания в домах, до решения стратегической задачи по ликвидации деревянного жилого фонда.

Ранее URA.RU сообщало что администрация города Губкинский потратит 165 тысяч рублей из городского бюджета. Эти деньги пойдут на ремонт 12 многоквартирных домов.