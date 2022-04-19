19 апреля 2022
18 апреля 2022

В ЯНАО капитально отремонтируют деревянные многоквартирники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Ханты-Мансийск, деревяшка, деревянные дома
Расселение деревянных домов является приоритетной задачей ямальских властей Фото:

В 2022 году в ЯНАО будет отремонтировано 75 деревянных многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

«Строительно-монтажные работы проведут в 75 деревянных многоквартирных домах, еще по 67 домам запланированы проектно-изыскательские работы», — сообщает пресс-служба губернатора. Дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, в программу не включаются.

В сообщении указано, что 90% работ по адресной программе финансируется из бюджета округа, 5% из местного бюджета, а 5% заплатят собственники квартир. По словам директора департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергея Карасева цель адресной программы — создание комфортных условий проживания в домах, до решения стратегической задачи по ликвидации деревянного жилого фонда.

Ранее URA.RU сообщало что администрация города Губкинский потратит 165 тысяч рублей из городского бюджета. Эти деньги пойдут на ремонт 12 многоквартирных домов.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей».

В 2022 году в ЯНАО будет отремонтировано 75 деревянных многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Строительно-монтажные работы проведут в 75 деревянных многоквартирных домах, еще по 67 домам запланированы проектно-изыскательские работы», — сообщает пресс-служба губернатора. Дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, в программу не включаются. В сообщении указано, что 90% работ по адресной программе финансируется из бюджета округа, 5% из местного бюджета, а 5% заплатят собственники квартир. По словам директора департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергея Карасева цель адресной программы — создание комфортных условий проживания в домах, до решения стратегической задачи по ликвидации деревянного жилого фонда. Ранее URA.RU сообщало что администрация города Губкинский потратит 165 тысяч рублей из городского бюджета. Эти деньги пойдут на ремонт 12 многоквартирных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...