Мэрия в ЯНАО потратит 165 тысяч рублей на капремонт 12 домов. На очереди 176 объектов

28 января 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

В 2022 году в Губкинском отремонтируют 12 многоквартирников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация города Губкинский (ЯНАО) потратит из муниципального бюджета 165 тысяч рублей на капитальный ремонт 12 многоквартирных домов. По информации городских властей, основное финансирование будет произведено их фонда капремонта. «Объем финансирования работ по капитальному ремонту общедомового имущества в 2022 году составляет 55 812 тысяч рублей, из них средства фонда капитального ремонта — 52 507 тысяч рублей, средства окружного бюджета — 3 140 тысяч рублей, бюджета муниципального образования — 165 тысяч рублей», — приводит информацию мэрии ГТРК «Вектор». Всего в региональную программу капитального ремонта, которая на сегодня сформирована до 2049 года, по городу Губкинскому на данный момент включено 176 домов. В 2022 году это будет восемь домов в 9 и 14 микрорайонах, а также четыре дома по улицам Железнодорожная и Молодежная. Ранее URA.RU сообщало о том, что комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина поддержала льготное финансирование строительства в ЯНАО — школу и детский сад в Губкинском построят с использованием нового инструмента. Это первый подобный проект в регионе, для строительства которого будут использованы гособлигации ДОМ.РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация города Губкинский (ЯНАО) потратит из муниципального бюджета 165 тысяч рублей на капитальный ремонт 12 многоквартирных домов. По информации городских властей, основное финансирование будет произведено их фонда капремонта. «Объем финансирования работ по капитальному ремонту общедомового имущества в 2022 году составляет 55 812 тысяч рублей, из них средства фонда капитального ремонта — 52 507 тысяч рублей, средства окружного бюджета — 3 140 тысяч рублей, бюджета муниципального образования — 165 тысяч рублей», — приводит информацию мэрии ГТРК «Вектор». Всего в региональную программу капитального ремонта, которая на сегодня сформирована до 2049 года, по городу Губкинскому на данный момент включено 176 домов. В 2022 году это будет восемь домов в 9 и 14 микрорайонах, а также четыре дома по улицам Железнодорожная и Молодежная. Ранее URA.RU сообщало о том, что комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина поддержала льготное финансирование строительства в ЯНАО — школу и детский сад в Губкинском построят с использованием нового инструмента. Это первый подобный проект в регионе, для строительства которого будут использованы гособлигации ДОМ.РФ.