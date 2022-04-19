На курганских фармацевтических заводах массово ищут сотрудников

В Кургане на фармпредприятиях «Синтез» и «Велфарм» открыто 50 вакансий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на фармацевтических предприятиях «Синтез» и «Велфарм» нехватка кадров. На заводах по производству медицинских препаратов и изделий открыто 50 вакансий. Требуются слесарь-сантехник, контролер продукции медицинского назначения, химик, укладчик-упаковщик, инженеры, технологи и менеджеры. Об этом говорится в официальном telegram-канале «Курганская область официально».

«На работу в „Велфарм“ требуется специалист по регистрации лекарственных средств на полный рабочий день. Заработная плата 23 000—40 000 рублей. Высшее (биологическое, химическое, фармацевтическое, химико-технологическое, биотехнологическое, медицинское) образование. Без опыта работы», — говорится в вакансии. Технологам предлагают платить от 22 000 до 30 000 рублей. Инженеру контрольно-измерительных приборов и автоматики — от 35 000 рублей. Замначальника отдела контроля качества — договорная оплата.

На предприятии ОАО «Синтез» требуется технолог валидации с заработной платой от 35 000 рублей. «Требования: образование фармацевтическое, химико-технологическое, химическое, биологическое, биотехнологическое, медицинское, в области ядерной физики и радиофизики, в области физико-технических наук, в области стандартизации», — указано в объявлении на сайте HH.ru. Аналитику с опытом работы предлагают зарплату от 30 000 рублей. Водителю-экспедитору автомобиля грузоподъемностью 20 тонн — до 35 000. Мойщику посуды обещают платить до 16 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане массово ищут продавцов. Для них открыто 200 вакансий. В список востребованных профессий вошли также слесари и врачи. Данные по ситуации на рынке труда были опубликованы на сайте городской администрации.

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