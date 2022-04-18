В Кургане назвали самые востребованные профессии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане массово ищут продавцов. Для них открыто 200 вакансий. В список востребованных профессий вошли также слесари и врачи. Данные по ситуации на рынке труда опубликованы на сайте городской администрации.

«Наиболее востребованные профессии в Кургане на 1 апреля: продавец. Открыто 200 вакансий. Заработная плата от 15,9 до 30 тысяч рублей», — указано в отчете департамента экономического развития, торговли и предпринимательства.

Далее по востребованности идут слесари и электрослесари (188 вакансии). Предлагаемая зарплата от 15,9 до 40 тыс. рублей. Требуются в Кургане 173 врача (от 15,9 до 70 тысяч рублей). Открыты 66 вакансий для медицинских сестер (от 15,9 до 40 тысяч), свободны 54 места для фельдшеров и акушеров (от 15,9 до 30 тысяч рублей).

«На начало апреля уровень регистрируемой безработицы составил 0,6%. На начало 2022 года — 0,9%. За январь — март признано безработными 416 человек. Численность безработных составила 1032 человека. Это в 1,5 раза меньше, чем на начало января (1592 человека)», — говорится в данных профильного департамента.

Ранее URA.RU писало, что курганские промышленные предприятия объявили массовый набор сотрудников. Вакансии открыты на оборонных заводах, предприятиях, которые выпускают спецтехнику и строят мосты.

В Кургане не хватает продавцов, слесарей и врачей Скрин: kurgan-city.ru