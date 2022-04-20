Силовики отловили мигрантов-нелегалов в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, полиция, омон
Полицейским помогали сотрудники ОМОНа (архивное фото) Фото:

Сотрудники полиции при участии спецназа ОМОН задержали 42 мигрантов, которые незаконно жили в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Тщательным проверкам подверглись граждане, проживающие в районах улиц Пехотинцев, Бебеля, Билимбаевская и Минометчиков. За два дня стражи порядка доставили в органы внутренних дел для проверки более 600 иностранных граждан», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что 42 мигранта нелегально жили в Россию.

В отлове мигрантов участвовали сотрудники ГИБДД, патрульной службы, управления по организации общественного порядка, а также полицейские из центра по борьбе с экстремизмом и ОМОН. Спецназ подстраховывал правоохранителей, где подозреваемые нелегалы могли убежать. Мигрантов, которых поймали на незаконном пребывании в РФ, заставят заплатить штраф и уехать из России.

Один из нелегалов пытался сбежать от полиции, когда его знакомый стал предлагать правоохранителям попробовать арбуз. Однако его удалось задержать патрульным ГИБДД.

Валерий Горелых поделился кадрами с оперативной съемки. На них видно, как правоохранители со спецназом проверяют документы десятков мигрантов. На видео попали моменты погони за нарушителем.

Фото:
Фото:

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

Сотрудники полиции при участии спецназа ОМОН задержали 42 мигрантов, которые незаконно жили в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Тщательным проверкам подверглись граждане, проживающие в районах улиц Пехотинцев, Бебеля, Билимбаевская и Минометчиков. За два дня стражи порядка доставили в органы внутренних дел для проверки более 600 иностранных граждан», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что 42 мигранта нелегально жили в Россию. В отлове мигрантов участвовали сотрудники ГИБДД, патрульной службы, управления по организации общественного порядка, а также полицейские из центра по борьбе с экстремизмом и ОМОН. Спецназ подстраховывал правоохранителей, где подозреваемые нелегалы могли убежать. Мигрантов, которых поймали на незаконном пребывании в РФ, заставят заплатить штраф и уехать из России. Один из нелегалов пытался сбежать от полиции, когда его знакомый стал предлагать правоохранителям попробовать арбуз. Однако его удалось задержать патрульным ГИБДД. Валерий Горелых поделился кадрами с оперативной съемки. На них видно, как правоохранители со спецназом проверяют документы десятков мигрантов. На видео попали моменты погони за нарушителем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...