Сотрудники полиции при участии спецназа ОМОН задержали 42 мигрантов, которые незаконно жили в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Тщательным проверкам подверглись граждане, проживающие в районах улиц Пехотинцев, Бебеля, Билимбаевская и Минометчиков. За два дня стражи порядка доставили в органы внутренних дел для проверки более 600 иностранных граждан», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что 42 мигранта нелегально жили в Россию.
В отлове мигрантов участвовали сотрудники ГИБДД, патрульной службы, управления по организации общественного порядка, а также полицейские из центра по борьбе с экстремизмом и ОМОН. Спецназ подстраховывал правоохранителей, где подозреваемые нелегалы могли убежать. Мигрантов, которых поймали на незаконном пребывании в РФ, заставят заплатить штраф и уехать из России.
Один из нелегалов пытался сбежать от полиции, когда его знакомый стал предлагать правоохранителям попробовать арбуз. Однако его удалось задержать патрульным ГИБДД.
Валерий Горелых поделился кадрами с оперативной съемки. На них видно, как правоохранители со спецназом проверяют документы десятков мигрантов. На видео попали моменты погони за нарушителем.
Сотрудники полиции при участии спецназа ОМОН задержали 42 мигрантов, которые незаконно жили в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Тщательным проверкам подверглись граждане, проживающие в районах улиц Пехотинцев, Бебеля, Билимбаевская и Минометчиков. За два дня стражи порядка доставили в органы внутренних дел для проверки более 600 иностранных граждан», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что 42 мигранта нелегально жили в Россию. В отлове мигрантов участвовали сотрудники ГИБДД, патрульной службы, управления по организации общественного порядка, а также полицейские из центра по борьбе с экстремизмом и ОМОН. Спецназ подстраховывал правоохранителей, где подозреваемые нелегалы могли убежать. Мигрантов, которых поймали на незаконном пребывании в РФ, заставят заплатить штраф и уехать из России. Один из нелегалов пытался сбежать от полиции, когда его знакомый стал предлагать правоохранителям попробовать арбуз. Однако его удалось задержать патрульным ГИБДД. Валерий Горелых поделился кадрами с оперативной съемки. На них видно, как правоохранители со спецназом проверяют документы десятков мигрантов. На видео попали моменты погони за нарушителем.