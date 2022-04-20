Полицейским помогали сотрудники ОМОНа (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники полиции при участии спецназа ОМОН задержали 42 мигрантов, которые незаконно жили в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Тщательным проверкам подверглись граждане, проживающие в районах улиц Пехотинцев, Бебеля, Билимбаевская и Минометчиков. За два дня стражи порядка доставили в органы внутренних дел для проверки более 600 иностранных граждан», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что 42 мигранта нелегально жили в Россию.

В отлове мигрантов участвовали сотрудники ГИБДД, патрульной службы, управления по организации общественного порядка, а также полицейские из центра по борьбе с экстремизмом и ОМОН. Спецназ подстраховывал правоохранителей, где подозреваемые нелегалы могли убежать. Мигрантов, которых поймали на незаконном пребывании в РФ, заставят заплатить штраф и уехать из России.

Один из нелегалов пытался сбежать от полиции, когда его знакомый стал предлагать правоохранителям попробовать арбуз. Однако его удалось задержать патрульным ГИБДД.

Валерий Горелых поделился кадрами с оперативной съемки. На них видно, как правоохранители со спецназом проверяют документы десятков мигрантов. На видео попали моменты погони за нарушителем.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области