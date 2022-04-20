URA.RU призывает Е1 и другие СМИ Екатеринбурга помочь родному журфаку УрФУ

Помимо стипендий студентам и премий преподавателям собранные средства потратят на приобретение оборудования для практических занятий Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

URA.RU призывает коллег в Екатеринбурге поддержать факультет журналистики Уральского федерального университета, выпускниками которого являются многие руководители местных СМИ. Агентство присоединилось к сбору средств в целевой фонд поддержки студентов и преподавателей журфака, средства из которого направят на стипендии для студентов, премии для преподавателей, а также на развитие инфраструктуры факультета.

«Журфак УрФУ — больше, чем образование, это сообщество близких по духу людей. Этот дух и в редакции URA.RU, где большинство выпускников — с нашего журфака, — объяснил шеф-редактор агентства Иван Некрасов. — Прекрасно, что у нас получается не только быть работодателем №1 для выходцев с журфака, но и вкладываться в развитие alma mater. А значит — получать еще более интересные кадры, более захватывающую конкуренцию между СМИ, более яркий регион. Призываю и другие крупные редакции с большим журфаковским коммьюнити — Е1, „Коммерсант Урал“, „Новый день“ — вливаться».

Средства в целевой капитал «На развитие журфака» университет начал собирать год назад, пояснил заведующий базовой кафедрой телевидения и новых медиа УрФУ Алексей Фаюстов. «Благодарю всех коллег, кто откликнулся. URA.RU в их числе и мы предлагаем всем нашим коллегам поддержать развитие факультета и в первую очередь развитие студентов, ведь основная цель нашего фонда — выплата стипендий лучшим ребятам», — рассказал Алексей Фаюстов.

Помимо стипендий студентам и премий преподавателям собранные средства потратят на приобретение оборудования для практических занятий. Кроме того, доход из целевого капитала пойдет на издание учебников сотрудниками университета, участие в научно-практических конференциях, а также на поддержку ветеранов факультета, которые помогают студентам.

К настоящему моменту собрано более 1,8 миллиона рублей. Алексей Фаюстов пояснил, что доходом факультет сможет воспользоваться, когда будет собрана вся целевая сумма — 3 миллиона рублей. «Но мы будем прорабатывать этот вопрос с руководством [Уральского гуманитарного] института УрФУ. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы свои стипендии лучшие студенты факультета журналистики начали получать уже в следующем семестре», — подчеркивает Фаюстов.