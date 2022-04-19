В Тюмени 9 мая пронесут портреты погибших на Украине солдат

Родственникам погибших на Украине военных предложили принять участие в акции 9 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В День Победы тюменцы смогут принять участие в акции «Бессмертный батальон» и пройти с портретами погибших в ходе спецоперации на Украине солдат. Об этом на пресс-конференции, посвященной акции «Бессмертный полк», сообщила заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Светлана Субботина.

«В бессмертном батальоне идут с фотографиями тех, кто погиб в локальных войнах. Теперь можно идти и с портретами погибших на Украине солдат. На георгиевской ленте можно сделать букву «Z», — прокомментировала Субботина.

Также на пресс-конференции рассказали, что принять участие в «Бессмертном полку» можно и с фотографиями живых фронтовиков, ведь сами они не всегда могут присутствовать на параде. Председатель центрального штаба «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов предложил указывать на обратной стороне портретов дополнительную информацию о солдате, а также помещать в День Победы портреты победителей под стекла автомобилей. В нынешнем году акции «Бессмертный полк» в Тюменской области исполняется 15 лет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Причиной стало многолетнее угнетение жителей Донбасса.