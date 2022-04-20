20 апреля 2022
19 апреля 2022

Власти Салехарда выкупят частную землю под строительство

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, город салехард, река шайтанка
Мэрии выделят деньги на изъятие недвижимости у жителей правого берега реки Шайтанка Фото:

Администрации Салехарда из бюджета ЯНАО предоставят субсидии на изъятие у ямальцев земельных участков и недвижимости для строительства на их месте других жилых объектов. Об этом сообщается в документах на сайте правительства.

«Предусмотрено строительство объектов жилого назначения, транспортной и коммунальной инфраструктуры, других объектов. Необходимо изъятие земельных участков по ул. Ямальская, на правом берегу реки Шайтанка. Стоимость и порядок определены судебным решением», — говорится в комментарии к документу.

В документах сказано, что власти компенсируют убытки, причиненные изъятием недвижимости у жителей Салехарда. На правом берегу реки Шайтанка на данный момент строится микрорайон «Обдорский». В этот микрорайон переедут более пяти тысяч семей, большинство из которых ранее проживало в аварийных домах.

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Администрации Салехарда из бюджета ЯНАО предоставят субсидии на изъятие у ямальцев земельных участков и недвижимости для строительства на их месте других жилых объектов. Об этом сообщается в документах на сайте правительства. «Предусмотрено строительство объектов жилого назначения, транспортной и коммунальной инфраструктуры, других объектов. Необходимо изъятие земельных участков по ул. Ямальская, на правом берегу реки Шайтанка. Стоимость и порядок определены судебным решением», — говорится в комментарии к документу. В документах сказано, что власти компенсируют убытки, причиненные изъятием недвижимости у жителей Салехарда. На правом берегу реки Шайтанка на данный момент строится микрорайон «Обдорский». В этот микрорайон переедут более пяти тысяч семей, большинство из которых ранее проживало в аварийных домах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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