Власти Салехарда выкупят частную землю под строительство

Мэрии выделят деньги на изъятие недвижимости у жителей правого берега реки Шайтанка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрации Салехарда из бюджета ЯНАО предоставят субсидии на изъятие у ямальцев земельных участков и недвижимости для строительства на их месте других жилых объектов. Об этом сообщается в документах на сайте правительства.

«Предусмотрено строительство объектов жилого назначения, транспортной и коммунальной инфраструктуры, других объектов. Необходимо изъятие земельных участков по ул. Ямальская, на правом берегу реки Шайтанка. Стоимость и порядок определены судебным решением», — говорится в комментарии к документу.

В документах сказано, что власти компенсируют убытки, причиненные изъятием недвижимости у жителей Салехарда. На правом берегу реки Шайтанка на данный момент строится микрорайон «Обдорский». В этот микрорайон переедут более пяти тысяч семей, большинство из которых ранее проживало в аварийных домах.