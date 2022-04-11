В новый микрорайон ЯНАО переедут пять тысяч семей

Микрорайон Обдорский получит две школы, детский садик, парковки и спортивные площадки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В микрорайон Обдорский в Салехарде (ЯНАО) переедут около пяти тысяч семей, большинство из которых из аварийного фонда. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, глава региона Дмитрий Артюхов посетил строящиеся дома, а также новую школу.

«Глава региона осмотрел строящуюся школу на 800 детей в микрорайоне Обдорский. В новый микрорайон переедут около 5 000 семей, большинство из них — из аварийного фонда. Как поручал губернатор, здесь создается вся необходимая социальная инфраструктура: помимо двух школ, уже открыт детский сад на 240 мест, будет выполнено благоустройство, созданы спортивные и детские площадки, парковки», — говорится в сообщении.

Глава округа осмотрел строящуюся школу в микрорайоне Обдорский. В нее перейдут ученики из четвертой школы Салехарда. На территории образовательного учреждения будут созданы условия для занятия спортом, а именно оборудуют спортивные площадки для футбола, волейбола, баскетбола. Строители планируют закончить работы над объектом до конца этого года.

«В этой школе заложено все необходимое для детей с особенностями здоровья: это и доступная среда, и образовательные программы. Сейчас на этом специализируется четвертая школа, перенесем это направление сюда. Новая школа — большой шаг для города с точки зрения образовательных возможностей и самые современные условия для детей», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба.

Помимо этого губернатор посетил строящиеся социально-реабилитационный центр «Доверие», где будут оказывать помощь детям с особенностями здоровья и людям попавшим в трудную жизненную ситуацию. Главая ЯНАО заявил, что это будет один из лучших центров такого профиля в России. Для этого будут построены бассейн, тренажерный, спортивный и хореографический залы, изостудия, а также профильные отделения диагностики и медицинской помощи.

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