Жители ХМАО завысили цены на жилье, а теперь не могут его продать

Самыми «жадными» оказались жители Югорска Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО продавцы вторичного жилья повышают цены несмотря на то, что спрос на квартиры упал. Об этом URA.RU рассказала директор департамента управления сетью федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

«Несмотря на снижающийся спрос на рынке вторичного жилья, средняя стоимость квадратного метра во всех городах ХМАО показывает положительную динамику. Увеличение цен на вторичное жилье фиксируется с февраля», — говорит Ахметдинова.

По словам представителя риэлтерской компании, больше всего цены выросли в Югорске — на 7%, в Нягани фиксируется увеличение стоимость квадратного метра в среднем на 5%, в Когалыме — на 2,5%, Мегионе на 2,3%. Среди крупных городов ХМАО рекордсменом по повышению стоимости квадратного метра стал Нижневартовск, где цены поднялись в среднем на 4,5%. Сургут показал меньшую динамику роста — 3,4%, в Нефтеюганске цены выросли на 2,4%. Самый низкий показатель в окружной столице — 1,9%.

Ранее URA.RU сообщало, что риэлторы предрекли существенный рост цен на квартиры в ХМАО. Основной причиной роста стоимости квартир эксперты считают увеличение цен на стройматериалы, вслед за новостройками тенденция переходит и на вторичное жилье.