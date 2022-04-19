На севере Пермского края нашли курорт европейского уровня

В Перми появились премиум-сплавы с удобствами на борту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермские власти рассказали о том, где можно отдохнуть этим летом на территории Прикамья. По словам министра по туризму и молодежной политике Юли Ветошкиной, туроператор «Валида» запускает туры по Чердынскому округу. И уровень благоустройства здесь близок к европейскому. Об этом она заявила на заседании правительства Пермского края, трансляция которого проходила в группе правительства ВКонтакте.

«Новинка этого года: „Валида“ запустила путешествие по территории Чердынского района с проживанием в охотничьем домике. По уровню благоустройства он напоминает лучшие европейские хостелы», — заявила она. Это уютная гостиница с камином, креслами и пледами.

Что еще власти предлагают туристам:

Активные туры в с. Кын — центр горнозаводской цивилизации. Летом здесь откроется визит-центр, где можно будет заказать экскурсию и мастер-класс по росписи на эмалированной посуде. Еще здесь есть мастер-класс по скандинавской ходьбе по экотропам (включает пикник с глинтвейном и жареными пельменями у Стенового камня), экскурсия по селу в форме песен-частушек, сплав или прогулка на лодках до Ветлана.

Зиплайн на базе Ашатли в Бардымском районе — спуск по двум дорожкам по 500 м на усовершенствованной тарзанке. Можно детям. Там же есть площадка для вейкбординга.

Сплавы премиум-класса по Усьве, Чусовой, Вишере, Каме. Сплав проходит на катамаран, который похож на передвижной глэмпинг со всеми удобствами.

Уральское кругосветное путешествие: 5-дневный тур по забытым деревням Верхнекамья и геологический памятник Маньпупунер. Путешествие начинается в Перми, откуда осуществляется выезд в Усолье и Березники, потом по старинному печорскому тракту до Ныроба и вертолетом на Маньпупунер. Обратно на катере до Чердыни.

Этнотур в Пожву в Коми-округе. Здесь ждут интерактивная квест-экскурсия с посещением имения Всеволожских. Дом управляющего, плотина, заводские постройки, храмы, колокольни и музей. Изюминка — катание на пневмоходах, которые из подручных материалов сделали сами жители.

Отдых в лесу с деревенским «Все включено» в экологически чистой территории в д. Еремичи в Ильинском районе. Обещают три дня в компании харизматичного шеф-повара, баню «по черному» и «по белому», камин, прогулки по лесу.

Туры для детей: «Клад Ермака» в Чусовом, «В гости к прикамской чуди» в Кудымкаре, «В гости к Егорычу в Долину водопадов» в Елово. Плюс туры на осетровую ферму ДоброFish в Добрянке, а также на производство компании «Тенториум» (мед и все с ним связанное) и на Краснокамскую фабрику детской игрушки

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