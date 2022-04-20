Украинский политик: Казахстан повторяет антироссийский сценарий

20 апреля 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Владимир Олейник считает, что Казахстан превращают в Антироссию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Казахстане реализуется проект «Антироссия», подобной тому, что был начат на Украине в начале 2010-х. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник. «В бывший странах СССР активно продвигают западные ценности. В Казахстане это видно особенно выпукло. Видна частичная потеря суверенитета. Там уже есть пятая колона, она реально внедрена в правительство, она проводит свою политику Антироссия», — написал Олейник в своем telegram-канале. По его словам, в бывших советских странах создается враждебное окружение вокруг России — запрещают русский язык, ущемляя русскоязычное население. Как отмечает политик, так они пытаются спровоцировать Россию. «Любое государство будет реагировать на ущемление прав и свобод своих соотечественников», — уверен Олейник. В мае 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Украину превращают в Антироссию. Путин предупредил, что Россия будет реагировать на опасность. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Казахстане реализуется проект «Антироссия», подобной тому, что был начат на Украине в начале 2010-х. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник. «В бывший странах СССР активно продвигают западные ценности. В Казахстане это видно особенно выпукло. Видна частичная потеря суверенитета. Там уже есть пятая колона, она реально внедрена в правительство, она проводит свою политику Антироссия», — написал Олейник в своем telegram-канале. По его словам, в бывших советских странах создается враждебное окружение вокруг России — запрещают русский язык, ущемляя русскоязычное население. Как отмечает политик, так они пытаются спровоцировать Россию. «Любое государство будет реагировать на ущемление прав и свобод своих соотечественников», — уверен Олейник. В мае 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Украину превращают в Антироссию. Путин предупредил, что Россия будет реагировать на опасность.