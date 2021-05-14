Президент уверен, что Россию и Украину стараются настроить против друг друга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Некоторые страны мирового сообщества пытаются зачистить политическое поле вокруг Украины, создавая угрозы для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Украину превращают в антипод России, анти-Россию. Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России. То есть решения явно политические и избирательные, направлены только на одно — зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», — отметил президент на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Также Путин предупредил, что Россия будет реагировать на опасность. «Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — дополнил он.

Ранее, как сообщает RT, Евросоюз начал подозревать Россию в попытках «интегрировать» часть Украины. Поводом для подозрений стала организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и выдача российских паспортов местным жителям. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверил, что Россия не планирует присоединять к себе эти территории.