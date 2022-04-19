Жильцы проблемного дома пожаловались журналистам Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Углеуральский Пермского края разрушается дом с часами по улице Мира,15. О проблемах с домом его жильцы рассказали в передаче «Чрезвычайное положение», которая выходит в эфир на телеканале «НТВ».

«Здесь все обвалилось под тяжестью снега и все железо на крыше смялось. Все балки поломало, кругом дыры», — сказала пермячка Жанна Гугнюк. Подъезд дома затопили талые воды, а электричество в общественных местах отсутствует, поэтому жильцы передвигаются с фонариком.

Местные жители нарекли здание 1954 года постройки углеуральским «Биг-Беном» за его необычную архитектуру — надстройку, похожую на знаменитую английскую башню с большими часами. В администрации Губахинского городского округа знают о сложившейся ситуации. Осмотр дома проводился в марте 2021 года. Тогда мэрия зафиксировала обрушения, произошедшие на кровле, и заявила, что ответственность за содержание жилья несут его собственнки.

«К сожалению, собственниками помещений дома №15 по улице Мира обязанности по надлежащему содержанию общего имущества, возложенные на них законом, не исполняются, способ управления не выбран», — утверждается в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». В мэрии также отмечают, что в 2019 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу, поэтому его не подлежит капитальному ремонту.

Дом, получивший в народе название «Биг-Бен», построен в 1954 году и подлежит сносу Фото: администрация губахинского городского округа, «ВКонтакте»