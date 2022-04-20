Пенсионерам рассказали, как сэкономить на коммунальных платежах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Жителям достаточно придерживаться простых правил, чтобы уменьшить расходы на ЖКХ Фото:

Пенсионеры могут сократить расходы на коммунальные платежи путем экономичного пользования электроэнергии, воды и отопления. Статью о способах экономии подготовило издание MK.RU.

  • В первую очередь необходимо обратить внимание на расход электроэнергии. Пенсионерам нужно заменить лампы накаливания на энергосберегающие лампочки, которые помогут сэкономить до 75% энергии. Помимо этого, необходимо проверить счетчики: многотарифные приборы обеспечат экономией до 25%. 10% можно сохранить, элементарно отключая электроприборы от сети.
  • Разумная трата воды также позволит уменьшит счета за «коммуналку». 25% денежных средств поможет сэкономить замена старых кранов: капающий кран в сутки «тратит» до 24 литров воды, соответственно, до 400 литров в месяц. Специальные насадки на смеситель также могут сократить траты на 50%. А вот от приборов учета воды стоит отказаться в случае, если в квартире зарегистрирован только один житель.
  • Еще один способ экономии — установка общедомового счетчика для контроля отопления. Прибор в доме с хорошей теплоизоляцией поможет сократить расходы на 30%. Однако, установка счетчика в слабо утепленном здании чревата увеличением платежа.
  • Также на коммунальных платежах можно сэкономить, отключив радиоточку [устройство для воспроизведения радиопрограмм проводного вещания]. Многие жители даже не знают о 109 рублях, которые приходится отдавать за бесполезное устройство, резюмировало MK.RU.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Пенсионеры могут сократить расходы на коммунальные платежи путем экономичного пользования электроэнергии, воды и отопления. Статью о способах экономии подготовило издание MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...