Пенсионерам рассказали, как сэкономить на коммунальных платежах

Пенсионеры могут сократить расходы на коммунальные платежи путем экономичного пользования электроэнергии, воды и отопления. Статью о способах экономии подготовило издание MK.RU.
В первую очередь необходимо обратить внимание на расход электроэнергии. Пенсионерам нужно заменить лампы накаливания на энергосберегающие лампочки, которые помогут сэкономить до 75% энергии. Помимо этого, необходимо проверить счетчики: многотарифные приборы обеспечат экономией до 25%. 10% можно сохранить, элементарно отключая электроприборы от сети.
Разумная трата воды также позволит уменьшит счета за «коммуналку». 25% денежных средств поможет сэкономить замена старых кранов: капающий кран в сутки «тратит» до24 литров воды, соответственно, до 400 литров в месяц. Специальные насадки на смеситель также могут сократить траты на 50%. А вот от приборов учета воды стоит отказаться в случае, если в квартире зарегистрирован только один житель.
Еще один способ экономии — установка общедомового счетчика для контроля отопления. Прибор в доме с хорошей теплоизоляцией поможет сократить расходы на 30%. Однако, установка счетчика в слабо утепленном здании чревата увеличением платежа.
Также на коммунальных платежах можно сэкономить, отключив радиоточку [устройство для воспроизведения радиопрограмм проводного вещания]. Многие жители даже не знают о 109 рублях, которые приходится отдавать за бесполезное устройство, резюмировало MK.RU.
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Пенсионеры могут сократить расходы на коммунальные платежи путем экономичного пользования электроэнергии, воды и отопления. Статью о способах экономии подготовило издание MK.RU.