20 апреля 2022

Спикер Госдумы РФ Володин отчитал депутатов за прогулы заседаний

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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин отчитал депутатов Госдумы за прогулы заседаний Фото:

Отсутствие на заседании Госдумы может объясняться только уважительной причиной, другие поводы считаются прогулом, за который введен большой штраф. Напомнил депутатам нормы регламента спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе очередного заседания.

«Коллеги, должна быть и самоорганизация, самодисциплина. Понятно, что пришло много новых депутатов. У нас никто не отменял нормы регламента. Если отсутствуешь, это может быть по болезни, за свой счет или командировка. Все остальное — прогул, и штраф большой установлен», — сказал Володин, передает газета «БИЗНЕС Online».

Он добавил, что ответственное отношение к делу определяет судьбу выборов, а также доверие избирателей. Тот депутат, который допускает прогулы может оказаться «прохожанином», подчеркнул спикер.

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Отсутствие на заседании Госдумы может объясняться только уважительной причиной, другие поводы считаются прогулом, за который введен большой штраф. Напомнил депутатам нормы регламента спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе очередного заседания. «Коллеги, должна быть и самоорганизация, самодисциплина. Понятно, что пришло много новых депутатов. У нас никто не отменял нормы регламента. Если отсутствуешь, это может быть по болезни, за свой счет или командировка. Все остальное — прогул, и штраф большой установлен», — сказал Володин, передает газета «БИЗНЕС Online». Он добавил, что ответственное отношение к делу определяет судьбу выборов, а также доверие избирателей. Тот депутат, который допускает прогулы может оказаться «прохожанином», подчеркнул спикер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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