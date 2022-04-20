Спикер Госдумы РФ Володин отчитал депутатов за прогулы заседаний

Отсутствие на заседании Госдумы может объясняться только уважительной причиной, другие поводы считаются прогулом, за который введен большой штраф. Напомнил депутатам нормы регламента спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе очередного заседания.
«Коллеги, должна быть и самоорганизация, самодисциплина. Понятно, что пришло много новых депутатов. У нас никто не отменял нормы регламента. Если отсутствуешь, это может быть по болезни, за свой счет или командировка. Все остальное — прогул, и штраф большой установлен», — сказал Володин, передает газета «БИЗНЕС Online».
Он добавил, что ответственное отношение к делу определяет судьбу выборов, а также доверие избирателей. Тот депутат, который допускает прогулы может оказаться «прохожанином», подчеркнул спикер.
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Отсутствие на заседании Госдумы может объясняться только уважительной причиной, другие поводы считаются прогулом, за который введен большой штраф. Напомнил депутатам нормы регламента спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе очередного заседания. «Коллеги, должна быть и самоорганизация, самодисциплина. Понятно, что пришло много новых депутатов. У нас никто не отменял нормы регламента. Если отсутствуешь, это может быть по болезни, за свой счет или командировка. Все остальное — прогул, и штраф большой установлен», — сказал Володин, передает газета «БИЗНЕС Online». Он добавил, что ответственное отношение к делу определяет судьбу выборов, а также доверие избирателей. Тот депутат, который допускает прогулы может оказаться «прохожанином», подчеркнул спикер.