Экс-экономист крупнейшего банка Германии предрек уничтожение евро

Евро обесценится из-за высокой инфляции, заявил Томас Майер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евровалюта теряет позиции, и в скором времени может стать совсем неустойчивой и обесцениться. Причиной тому может послужить длительная инфляция, которая «уничтожит валюту». Такое заявление сделал бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.

«При латиноевропейской модели инфляция была особенно высокой в Италии, и итальянская лира сильно обесценилась относительно других валют, например, немецкой марки. Теперь же евро пойдет по стопам лиры», — отметил он в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten, приводит информацию RT.

Эта ситуация может иметь и политические последствия, убежден эксперт. Он пояснил, что из-за гиперинфляции в Германии в 1920 годах к власти пришли национал-социалисты.

Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, призванной демилитаризировать и денацифицировать территорию без вреда для мирных жителей. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Ограничения коснулись банковского и экономического сектора, однако сильнее всего ударили по тем странам, кто придумывал и реализовывал запреты для России. Так, из-за роста цен на энергоносители в Германии рекордно увеличилась инфляция. А французы впали в отчаяние после заявления о готовности Евросоюза отказаться от импорта российской нефти — они считают, что с экономикой в этом случае возникнут еще большие сложности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.