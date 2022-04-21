Express: британские пенсионеры страдают из-за санкций против РФ

Миллионы пожилых людей Британии отказываются от предметов первой необходимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

У британских пенсионеров ожидаются сложности с оплатой счетов и покупкой самых необходимых вещей. Причина этого — рост цен на нефть, уголь и газ из-за санкционного давления на Россию. Об этом говорят результаты исследования, которое публикует иностранное издание Express.

«Пенсионеры скоро не смогут позволить себе самое необходимое для жизни, поскольку рост цен на энергоносители останется выше среднего уровня все десятилетие. Поскольку все угольные мощности Великобритании должны быть закрыты [Великобритания закупает у России 45% угля] к апрелю 2024 года, высокие цены на электроэнергию будут в платежках обычных граждан», — отмечается.

Отмечается также, что британцы и так борются с беспрецедентным кризисом — большими счетами за топливо, ростом цен на продукты питания и рекордной инфляцией. По этой информации, миллионы пожилых людей уже сейчас вынуждены отказаться от предметов первой необходимости.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию территории. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.

Из-за санкционного давления на РФ в этот раз во всей Европе значительно выросла цена на нефть, газ и уголь. Стоимость последнего с начала года подскочила в 3 раза. Это не могло не сказаться на обычных гражданах — цены за электричество, газ и бензин заметно выросли. Многие европейцы уже пожаловались на резкий скачок цен на энергоносители и не поддержали идею «мерзнуть ради Украины». В свою очередь, немецкий врач уже предложил своим согражданам новую идею — «не мыться ради борьбы с Россией».

График в долларах США за тонну угля Информация с сайта Finanz.ru

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