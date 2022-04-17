Французы устроили истерику из-за российской нефти

17 апреля 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

ЕС пытается «утопить» своих граждан запретом на нефть из РФ, считают пользователи сети Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Читатели французской газеты Le Figaro впали в отчаяние после заявления о готовности Евросоюза отказаться от импорта российской нефти. Пользователи начали оставлять панические комментарии под статьей о том, что введение эмбарго на нефть из РФ «займет месяцы». «Эти технократы решили нас утопить», — написал пользователь nenuphar75. С ним согласился и комментатор anonyme 79418: «Действия властей направлены на то, чтобы через несколько месяцев европейцы оказались в отчаянии». Некоторые читатели обратили внимание и на неоднозначность целей антироссийских ограничений. Так, пользователь под ником Un peu de pragmatisme ne fait pas de mal заявил: «Санкции используют в качестве наказания для народов». Комментатор Lespilau, в свою очередь, рассудил: «Россия направляет экспорт в Азию, отличающуюся высоким спросом на энергоресурсы. Эмбарго ее не беспокоит. В это время страдает ЕС, так как найти альтернативу не просто. Победителями, в итоге, становятся США». Соединенные штаты, страны Евросоюза и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своим масштабам антироссийские санкции на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Так, Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки энергоносителей из России. После чего, член палаты представителей США также порекомендовала всем странам мира отказаться от импорта российского угля, нефти и газа. Президент Польши Анджей Дуда уже подписал закон, предусматривающий эмбарго на российский уголь. Вице-президент и директор Кильского института мировой экономики Стефан Кутс заявил, что Германия может столкнуться со спадом в экономике в случае резкого отказа от российского газа. Агентство Bloomberg также предрекло ФРГ потери в размере 220 миллиардов евро в течение следующих двух лет в случае прекращения поставок российских энергоносителей‎.

Читатели французской газеты Le Figaro впали в отчаяние после заявления о готовности Евросоюза отказаться от импорта российской нефти. Пользователи начали оставлять панические комментарии под статьей о том, что введение эмбарго на нефть из РФ «займет месяцы». «Эти технократы решили нас утопить», — написал пользователь nenuphar75. С ним согласился и комментатор anonyme 79418: «Действия властей направлены на то, чтобы через несколько месяцев европейцы оказались в отчаянии». Некоторые читатели обратили внимание и на неоднозначность целей антироссийских ограничений. Так, пользователь под ником Un peu de pragmatisme ne fait pas de mal заявил: «Санкции используют в качестве наказания для народов». Комментатор Lespilau, в свою очередь, рассудил: «Россия направляет экспорт в Азию, отличающуюся высоким спросом на энергоресурсы. Эмбарго ее не беспокоит. В это время страдает ЕС, так как найти альтернативу не просто. Победителями, в итоге, становятся США». Соединенные штаты, страны Евросоюза и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своим масштабам антироссийские санкции на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Так, Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки энергоносителей из России. После чего, член палаты представителей США также порекомендовала всем странам мира отказаться от импорта российского угля, нефти и газа. Президент Польши Анджей Дуда уже подписал закон, предусматривающий эмбарго на российский уголь. Вице-президент и директор Кильского института мировой экономики Стефан Кутс заявил, что Германия может столкнуться со спадом в экономике в случае резкого отказа от российского газа. Агентство Bloomberg также предрекло ФРГ потери в размере 220 миллиардов евро в течение следующих двух лет в случае прекращения поставок российских энергоносителей‎.