Алексей Бурнашов признал свою вину Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Остановленный сотрудниками ДПС экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов пытался укусить одного из них за ухо. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Ленинском районном суде Перми, где рассматривается уголовное дело в отношении экс-депутата. На суде экс-депутат полностью признал свою вину, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Да, свою вину признаю», — сказал Бурнашов. Сотрудник ДПС Эдуард Томилин на судебном заседании рассказал, что экс-депутат ударил его «в область подбородка». «Удар пришелся вскользь. На следующий день у меня пропал голос», — сказал полицейский. Он также добавил, что в результате инцидента не смог осуществлять трудовую деятельность. Помимо этого, Бурнашов попытался укусить Томилина за ухо, заявил судья Александр Симанов.

Бурнашов обвиняется в оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей (ст. 319 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ). Автомобиль, в котором находился экс-депутат, был остановлен сотрудниками ДПС в июле 2021 года. Выяснилось, что Бурнашов нарушил правила дорожного движения.

При общении с народным избранником полицейские выяснили, что он не в состоянии управлять автомобилем и предложили ему пройти медосвидетельствование. В ответ депутат толкнул одного из стражей правопорядка, нецензурно выражался и обвинил сотрудников полиции в вымогательстве взятки. Позднее Бурнашов принес полицейским свои извинения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам