В ЯНАО приедут лидеры Госсовета по молодежной политике

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проведет совещание комиссии Госсовета в Салехарде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) пройдет выездное заседание комиссии Госсовета по молодежной политике, участие в котором примут глава Росмолодежи Ксения Разуваева, а также представители министерств и крупнейших компаний страны. Как сообщается в telegram-канале «Пул 89», в арт-резиденции «Полярис» будет обсуждаться возможности развития молодежи в РФ.

«Сегодня Дмитрий Артюхов проведет в Салехарде выездное заседание комиссии Госсовета по молодежной политике. Главные темы: возможности для развития и самореализации молодых людей — в том числе, создание социальных лифтов для трудоустройства в крупнейшие компании», — сговорится в сообщении.

Помимо этого будет проведен анализ лучших практик работы с молодежью, которые используются в бизнесе и госслужбе. Также специалисты совместно с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым обсудят как можно преобразить дома культуры и молодежные центры. На встрече комиссии Госсовета, планируется обсудить вопрос обучения и формирования специалистов по работе с молодежью.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пройдет первое заседание нового состава комиссии Государственного совета по направлению «Молодежная политика». Заседание пройдет в Салехарде с 21 по 23 апреля. Планируется, что в столицу прибудет 90 членов комиссии.