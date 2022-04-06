06 апреля 2022

Чиновники со всей России приедут в ЯНАО решать проблемы молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, артюхов дмитрий
Губернатор Артюхов возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Молодежная политика» Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе пройдет первое заседание нового состава комиссии Государственного совета по направлению «Молодежная политика», председателем которой является губернатор Дмитрий Артюхов. Об этом URA.RU рассказ источник в политических кругах региона.

«В ЯНАО пройдет масштабное мероприятие, в ходе которого будут решаться многие вопросы и проблемы молодежных организаций. Ожидается, что его посетят губернаторы, министры, руководители крупных НКО и корпораций», — уточнил инсайдер агентства.

В пресс-службе окружного правительства URA.RU подтвердили информацию. «Действительно, в Салехарде с 21 по 23 апреля пройдет первое заедание нового состава комиссии Госсовета. Планируется, что в столицу прибудет 90 членов комиссии», — уточнили в ведомстве.

На протяжении этих дней комиссия будет работать над вопросами занятости молодежи. Будут решаться проблемы инфраструктуры молодежных учреждений в округе. Также комиссия рассмотрит варианты развития некоммерческих организаций.

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В Ямало-Ненецком автономном округе пройдет первое заседание нового состава комиссии Государственного совета по направлению «Молодежная политика», председателем которой является губернатор Дмитрий Артюхов. Об этом URA.RU рассказ источник в политических кругах региона. «В ЯНАО пройдет масштабное мероприятие, в ходе которого будут решаться многие вопросы и проблемы молодежных организаций. Ожидается, что его посетят губернаторы, министры, руководители крупных НКО и корпораций», — уточнил инсайдер агентства. В пресс-службе окружного правительства URA.RU подтвердили информацию. «Действительно, в Салехарде с 21 по 23 апреля пройдет первое заедание нового состава комиссии Госсовета. Планируется, что в столицу прибудет 90 членов комиссии», — уточнили в ведомстве. На протяжении этих дней комиссия будет работать над вопросами занятости молодежи. Будут решаться проблемы инфраструктуры молодежных учреждений в округе. Также комиссия рассмотрит варианты развития некоммерческих организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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