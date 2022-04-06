Чиновники со всей России приедут в ЯНАО решать проблемы молодежи

В Ямало-Ненецком автономном округе пройдет первое заседание нового состава комиссии Государственного совета по направлению «Молодежная политика», председателем которой является губернатор Дмитрий Артюхов. Об этом URA.RU рассказ источник в политических кругах региона.
«В ЯНАО пройдет масштабное мероприятие, в ходе которого будут решаться многие вопросы и проблемы молодежных организаций. Ожидается, что его посетят губернаторы, министры, руководители крупных НКО и корпораций», — уточнил инсайдер агентства.
В пресс-службе окружного правительства URA.RU подтвердили информацию. «Действительно, в Салехарде с 21 по 23 апреля пройдет первое заедание нового состава комиссии Госсовета. Планируется, что в столицу прибудет 90 членов комиссии», — уточнили в ведомстве.
На протяжении этих дней комиссия будет работать над вопросами занятости молодежи. Будут решаться проблемы инфраструктуры молодежных учреждений в округе. Также комиссия рассмотрит варианты развития некоммерческих организаций.
В Ямало-Ненецком автономном округе пройдет первое заседание нового состава комиссии Государственного совета по направлению «Молодежная политика», председателем которой является губернатор Дмитрий Артюхов. Об этом URA.RU рассказ источник в политических кругах региона. «В ЯНАО пройдет масштабное мероприятие, в ходе которого будут решаться многие вопросы и проблемы молодежных организаций. Ожидается, что его посетят губернаторы, министры, руководители крупных НКО и корпораций», — уточнил инсайдер агентства. В пресс-службе окружного правительства URA.RU подтвердили информацию. «Действительно, в Салехарде с 21 по 23 апреля пройдет первое заедание нового состава комиссии Госсовета. Планируется, что в столицу прибудет 90 членов комиссии», — уточнили в ведомстве. На протяжении этих дней комиссия будет работать над вопросами занятости молодежи. Будут решаться проблемы инфраструктуры молодежных учреждений в округе. Также комиссия рассмотрит варианты развития некоммерческих организаций.