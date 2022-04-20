20 апреля 2022

Курганские заключенные создали уникальную модель одежды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, колония, тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония, ик-6
Осужденные из ИК-6 разработали собственную модель спецодежды Фото:

Осужденные из ИК-6 в Курганской области разработали костюм повышенной прочности для защиты от общепроизводственных загрязнений. Он уже прошел сертификацию согласно требованиям Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

«Рабочий костюм состоит из куртки и брюк, имеет накладные карманы с клапанами и выполнен из двух видов тканей повышенной прочности. Как рассказал заместитель начальника колонии Игорь Терехов, модель была полностью разработана осужденными, которые трудоустроены на швейном участке», — говорится в сообщении.

Заключенные сами изготовили лекала, подобрали материалы и наладили технологию. Они уже пошили контрольный образец. «Это первый опыт изготовления собственной спецодежды», — отмечают в УФСИН. В ИК-6 считают, что новый костюм будет востребован на рынке за счет высоких потребительских качеств, а также конкурентной цены.

Всего на швейном производстве ИК-6 работают 135 осужденных. Они получают сдельную зарплату не ниже МРОТ. Благодаря заработанным деньгам у заключенных есть возможность погашать предъявленные им исковые требования, выплачивать алименты детям, компенсировать расходы за содержание в колонии. Исправительное учреждение оказывает услуги по пошиву любых видов спецодежды. Ее заказывают крупные оптовые предприятия как Курганской области, так и соседних регионов.

Модель спецодежды полностью разработана осужденными
Фото:
На швейном производстве ИК-6 работают 135 осужденных
Фото:

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Осужденные из ИК-6 в Курганской области разработали костюм повышенной прочности для защиты от общепроизводственных загрязнений. Он уже прошел сертификацию согласно требованиям Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба регионального УФСИН. «Рабочий костюм состоит из куртки и брюк, имеет накладные карманы с клапанами и выполнен из двух видов тканей повышенной прочности. Как рассказал заместитель начальника колонии Игорь Терехов, модель была полностью разработана осужденными, которые трудоустроены на швейном участке», — говорится в сообщении. Заключенные сами изготовили лекала, подобрали материалы и наладили технологию. Они уже пошили контрольный образец. «Это первый опыт изготовления собственной спецодежды», — отмечают в УФСИН. В ИК-6 считают, что новый костюм будет востребован на рынке за счет высоких потребительских качеств, а также конкурентной цены. Всего на швейном производстве ИК-6 работают 135 осужденных. Они получают сдельную зарплату не ниже МРОТ. Благодаря заработанным деньгам у заключенных есть возможность погашать предъявленные им исковые требования, выплачивать алименты детям, компенсировать расходы за содержание в колонии. Исправительное учреждение оказывает услуги по пошиву любых видов спецодежды. Ее заказывают крупные оптовые предприятия как Курганской области, так и соседних регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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