Осужденные из ИК-6 разработали собственную модель спецодежды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Осужденные из ИК-6 в Курганской области разработали костюм повышенной прочности для защиты от общепроизводственных загрязнений. Он уже прошел сертификацию согласно требованиям Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

«Рабочий костюм состоит из куртки и брюк, имеет накладные карманы с клапанами и выполнен из двух видов тканей повышенной прочности. Как рассказал заместитель начальника колонии Игорь Терехов, модель была полностью разработана осужденными, которые трудоустроены на швейном участке», — говорится в сообщении.

Заключенные сами изготовили лекала, подобрали материалы и наладили технологию. Они уже пошили контрольный образец. «Это первый опыт изготовления собственной спецодежды», — отмечают в УФСИН. В ИК-6 считают, что новый костюм будет востребован на рынке за счет высоких потребительских качеств, а также конкурентной цены.

Всего на швейном производстве ИК-6 работают 135 осужденных. Они получают сдельную зарплату не ниже МРОТ. Благодаря заработанным деньгам у заключенных есть возможность погашать предъявленные им исковые требования, выплачивать алименты детям, компенсировать расходы за содержание в колонии. Исправительное учреждение оказывает услуги по пошиву любых видов спецодежды. Ее заказывают крупные оптовые предприятия как Курганской области, так и соседних регионов.

Модель спецодежды полностью разработана осужденными Фото: пресс-служба УФСИН России по Курганской области

На швейном производстве ИК-6 работают 135 осужденных Фото: пресс-служба УФСИН России по Курганской области